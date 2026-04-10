https://1prime.ru/20260410/gd-869045346.html

В ГД предложили выдавать детское пособие семьям всех военнослужащих

2026-04-10T05:02+0300

общество

россия

экономика

рф

сергей миронов

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869045346.jpg?1775787754

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предлагают распространить право на получение ежемесячного детского пособия на семьи военнослужащих, проходящих как срочную службу, так и службу по контракту или призванных по мобилизации. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости, речь идет о внесении изменений в ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в части увеличения продолжительности выплаты ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Авторами инициативы выступили лидер партии Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. "Принятие законопроекта направлено на устранение указанного пробела в правовом регулировании путем распространения права на ежемесячное пособие на ребенка на семьи военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также на семьи граждан, призванных на военную службу по мобилизации, что обеспечит равный подход к социальной поддержке всех категорий военнослужащих, имеющих детей", - говорится в пояснительной записке. Кроме того, предлагается увеличить возраст ребенка, до которого выплачивается пособие, с трех до шестнадцати лет. В документе отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать укреплению авторитета военной службы, повышению социальной защищенности военнослужащих и членов их семей, а также реализации конституционного принципа поддержки материнства, отцовства и детства как одного из приоритетных направлений государственной политики РФ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

