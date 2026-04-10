В Германии пройдет однодневная забастовка бортпроводников Lufthansa

В Германии пройдет однодневная забастовка бортпроводников Lufthansa - 10.04.2026, ПРАЙМ

В Германии пройдет однодневная забастовка бортпроводников Lufthansa

Однодневная забастовка бортпроводников немецкой группы авиакомпаний Lufthansa и ее дочернего предприятия CityLine пройдет в пятницу в Германии

2026-04-10T00:18+0300

2026-04-10T00:18+0300

2026-04-10T00:18+0300

бизнес

германия

мюнхен

берлин

lufthansa

austrian airlines

brussels airlines

БЕРЛИН, 10 апр - ПРАЙМ. Однодневная забастовка бортпроводников немецкой группы авиакомпаний Lufthansa и ее дочернего предприятия CityLine пройдет в пятницу в Германии, следует из сообщения профсоюза кабинных экипажей UFO. По сообщению, забастовка бортпроводников Lufthansa пройдет в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена с 00.01 до 22.00 по местному времени (с 01.01 до 23.00 мск). Забастовка бортпроводников CityLine пройдет в девяти аэропортах Германии: во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге, Бремене, Штутгарте, Кельне, Дюссельдорфе, Берлине и Ганновере. Lufthansa на своем сайте сообщила, что забастовка серьезно ударит по пассажирам на фоне усиления потока после пасхальных праздников. Авиакомпания предупредила, что будет заблаговременно уведомлять пассажиров об отмене или переносе рейса, а также сообщила о возможности перебронировать авиабилет или обменять его на билет на поезд. В Lufthansa заявили, что забастовки должны оставаться крайней мерой, и призвали профсоюз возобновить диалог. Член правления Deutsche Lufthansa AG по персоналу и правовым вопросам Михаэль Ниггеманн подверг критике инициативу профсоюза. "Такая эскалация безответственна, особенно в то время, когда мы имеем дело с геополитическими вызовами, такими как экстремальная динамика цен на керосин и значительная неопределенность на ближайшие месяцы", - приводятся слова Ниггеманна в пресс-релизе Lufthansa Group. Согласно пресс-релизу, другие авиаперевозчики Lufthansa Group - Discover Airlines, Lufthansa City Airlines и Eurowings - будут выполнять регулярные рейсы и, по возможности, в этот день увеличат число авиаперелетов. Другие авиакомпании Lufthansa Group, такие как Austrian Airlines, SWISS, Brussels Airlines, Air Dolomiti и ITA Airways, также постараются увеличить частоту рейсов и задействовать более крупные самолеты на маршрутах в Германию и из Германии. Профсоюз UFO ранее потребовал от Lufthansa и ее дочерней компании CityLine провести переговоры по действующим тарифам и социальному плану для сотрудников, находящихся под угрозой увольнения. Переговоры профсоюза и Lufthansa о новом рамочном соглашении зашли в тупик. После двух волн забастовок в феврале и марте более 90% состоящих в UFO сотрудников авиакомпании Lufthansa и CityLine поддержали возможность проведения забастовок в дальнейшем.

германия

мюнхен

берлин

бизнес, германия, мюнхен, берлин, lufthansa, austrian airlines, brussels airlines