Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о неожиданном шаге Германии против России - 10.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260410/germaniya-869055425.html
СМИ сообщили о неожиданном шаге Германии против России
Германия вскоре может увеличить закупки российских удобрений из-за роста мировых цен, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает Berliner Zeitung. | 10.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863155709_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_5704c9b707d912db81f333f92c772f39.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863155709_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_fe822c1e2458253f04a23c4aa7150838.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
13:57 10.04.2026
 
BZ: ФРГ может нарастить закупки удобрений у РФ из-за войны на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2026
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Германия вскоре может увеличить закупки российских удобрений из-за роста мировых цен, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает Berliner Zeitung.
"Это особенно важно для Германии: всего несколько месяцев назад она импортировала большие объемы российских удобрений. Однако с июля 2025 года в ЕС действуют пошлины на их импорт <…>. Прошлой осенью Брюссель заявил, что введение пошлин может быть отложено в случае резкого рост цен. Возникает деликатный вопрос: сможет ли Германия с учетом иранского кризиса снова рассчитывать на поставки?" — говорится в публикации.
В материале подчеркивается, что стоимость мочевины поднялась на 75% с начала конфликта, чему также способствовало увеличение цены на газ, который является важным сырьем для ее производства. По информации Fertilizers Europe, российские производители имеют преимущество благодаря низкой стоимости "голубого топлива".
"Это позволяет им предлагать свою продукцию по значительно более низким ценам, чем конкуренты в ЕС", — отмечается в статье.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на иранской территории, включая Тегеран, что привело к разрушениям и человеческим жертвам. В ответ Иран нанес удары по израильским территориям и американским военным базам на Ближнем Востоке. Из-за обострения конфликта практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который является основным маршрутом экспортa нефти и СПГ на мировой рынок. Это привело к росту цен на топливо в большинстве стран.
В ночь на среду президент США Дональд Трамп объявил о готовности приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Затем Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты приняли иранское предложение из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в Исламабаде, столице Пакистана, в пятницу, 10 апреля.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала