СМИ сообщили о неожиданном шаге Германии против России
BZ: ФРГ может нарастить закупки удобрений у РФ из-за войны на Ближнем Востоке
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Германия вскоре может увеличить закупки российских удобрений из-за роста мировых цен, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает Berliner Zeitung.
"Это особенно важно для Германии: всего несколько месяцев назад она импортировала большие объемы российских удобрений. Однако с июля 2025 года в ЕС действуют пошлины на их импорт <…>. Прошлой осенью Брюссель заявил, что введение пошлин может быть отложено в случае резкого рост цен. Возникает деликатный вопрос: сможет ли Германия с учетом иранского кризиса снова рассчитывать на поставки?" — говорится в публикации.
В материале подчеркивается, что стоимость мочевины поднялась на 75% с начала конфликта, чему также способствовало увеличение цены на газ, который является важным сырьем для ее производства. По информации Fertilizers Europe, российские производители имеют преимущество благодаря низкой стоимости "голубого топлива".
"Это позволяет им предлагать свою продукцию по значительно более низким ценам, чем конкуренты в ЕС", — отмечается в статье.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на иранской территории, включая Тегеран, что привело к разрушениям и человеческим жертвам. В ответ Иран нанес удары по израильским территориям и американским военным базам на Ближнем Востоке. Из-за обострения конфликта практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который является основным маршрутом экспортa нефти и СПГ на мировой рынок. Это привело к росту цен на топливо в большинстве стран.
В ночь на среду президент США Дональд Трамп объявил о готовности приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Затем Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты приняли иранское предложение из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в Исламабаде, столице Пакистана, в пятницу, 10 апреля.