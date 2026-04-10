Главы крупнейших банков Уолл-стрит обсудили риски новой ИИ-модели

2026-04-10T04:44+0300

ВАШИНГТОН, 10 апр – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент и председатель ФРС Джером Пауэлл срочно созвали глав крупнейших банков Уолл-стрит для обсуждения рисков, связанных с новой ИИ-моделью Anthropic, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Модель Mythos, по заявлениям разработчика, способна по команде пользователя выявлять и использовать уязвимости во всех основных операционных система и веб-браузерах. Это рассматривается как новый класс кибератак, поясняет агентство. "Бессент и Пауэлл собрали группу во вторник в штаб-квартире министерства финансов в Вашингтоне, чтобы убедиться, что банки осведомлены о возможных будущих рисках, создаваемых Mythos от Anthropic и потенциальными аналогичными моделями, и принимают меры предосторожности для защиты своих систем", - говорится в сообщении Блумберг. Источники сообщили агентству, что на встречу были приглашены CEO системно значимых банков, включая Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo и Goldman Sachs Group. По их мнению, это показывает, что регуляторы считают угрозу от новых ИИ-моделей одним из главных рисков для финансовой отрасли и стремятся заранее подготовить банки к возможным атакам. Компания-разработчик Anthropic разделяет опасения регулирующих органов относительно возможностей модели Mythos в руках злоумышленников, о чём сообщается в статье. Ранее компания уже ограничила доступ к новой системе искусственного интеллекта для нескольких крупных компаний, включая Amazon, Apple и JPMorgan Chase. Ранее Пентагон официально уведомил руководство Anthropic, что считает ее угрозой для цепочки поставок. В ответ на это Anthropic подала иск против федеральных властей США. Конфликт вокруг доступа к ИИ связан с позицией Anthropic: руководство компании отказывается предоставить Пентагону полный доступ к своим технологиям, утверждая, что пока рано полагаться на них при создании автономных видов вооружений. Также в Anthropic считают, что применение ее технологий для внутренней слежки пока не имеет юридической базы.

банки, финансы, сша, вашингтон, скотт бессент, джером пауэлл, citigroup, morgan stanley, bank of america