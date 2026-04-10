Главы крупнейших банков Уолл-стрит обсудили риски новой ИИ-модели - 10.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260410/glavy-869045063.html
Главы крупнейших банков Уолл-стрит обсудили риски новой ИИ-модели
Главы крупнейших банков Уолл-стрит обсудили риски новой ИИ-модели - 10.04.2026, ПРАЙМ
Главы крупнейших банков Уолл-стрит обсудили риски новой ИИ-модели
Министр финансов США Скотт Бессент и председатель ФРС Джером Пауэлл срочно созвали глав крупнейших банков Уолл-стрит для обсуждения рисков, связанных с новой... | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T04:44+0300
2026-04-10T04:44+0300
банки
финансы
сша
вашингтон
скотт бессент
джером пауэлл
citigroup
morgan stanley
bank of america
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869045063.jpg?1775785455
ВАШИНГТОН, 10 апр – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент и председатель ФРС Джером Пауэлл срочно созвали глав крупнейших банков Уолл-стрит для обсуждения рисков, связанных с новой ИИ-моделью Anthropic, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Модель Mythos, по заявлениям разработчика, способна по команде пользователя выявлять и использовать уязвимости во всех основных операционных система и веб-браузерах. Это рассматривается как новый класс кибератак, поясняет агентство. "Бессент и Пауэлл собрали группу во вторник в штаб-квартире министерства финансов в Вашингтоне, чтобы убедиться, что банки осведомлены о возможных будущих рисках, создаваемых Mythos от Anthropic и потенциальными аналогичными моделями, и принимают меры предосторожности для защиты своих систем", - говорится в сообщении Блумберг. Источники сообщили агентству, что на встречу были приглашены CEO системно значимых банков, включая Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo и Goldman Sachs Group. По их мнению, это показывает, что регуляторы считают угрозу от новых ИИ-моделей одним из главных рисков для финансовой отрасли и стремятся заранее подготовить банки к возможным атакам. Компания-разработчик Anthropic разделяет опасения регулирующих органов относительно возможностей модели Mythos в руках злоумышленников, о чём сообщается в статье. Ранее компания уже ограничила доступ к новой системе искусственного интеллекта для нескольких крупных компаний, включая Amazon, Apple и JPMorgan Chase. Ранее Пентагон официально уведомил руководство Anthropic, что считает ее угрозой для цепочки поставок. В ответ на это Anthropic подала иск против федеральных властей США. Конфликт вокруг доступа к ИИ связан с позицией Anthropic: руководство компании отказывается предоставить Пентагону полный доступ к своим технологиям, утверждая, что пока рано полагаться на них при создании автономных видов вооружений. Также в Anthropic считают, что применение ее технологий для внутренней слежки пока не имеет юридической базы.
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, сша, вашингтон, скотт бессент, джером пауэлл, citigroup, morgan stanley, bank of america
Банки, Финансы, США, ВАШИНГТОН, Скотт Бессент, Джером Пауэлл, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America
04:44 10.04.2026
 
Главы крупнейших банков Уолл-стрит обсудили риски новой ИИ-модели

Блумберг: глава Минфина США Бессент созвал глав крупнейших банков Уолл-стрит

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 10 апр – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент и председатель ФРС Джером Пауэлл срочно созвали глав крупнейших банков Уолл-стрит для обсуждения рисков, связанных с новой ИИ-моделью Anthropic, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Модель Mythos, по заявлениям разработчика, способна по команде пользователя выявлять и использовать уязвимости во всех основных операционных система и веб-браузерах. Это рассматривается как новый класс кибератак, поясняет агентство.
"Бессент и Пауэлл собрали группу во вторник в штаб-квартире министерства финансов в Вашингтоне, чтобы убедиться, что банки осведомлены о возможных будущих рисках, создаваемых Mythos от Anthropic и потенциальными аналогичными моделями, и принимают меры предосторожности для защиты своих систем", - говорится в сообщении Блумберг.
Источники сообщили агентству, что на встречу были приглашены CEO системно значимых банков, включая Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo и Goldman Sachs Group. По их мнению, это показывает, что регуляторы считают угрозу от новых ИИ-моделей одним из главных рисков для финансовой отрасли и стремятся заранее подготовить банки к возможным атакам.
Компания-разработчик Anthropic разделяет опасения регулирующих органов относительно возможностей модели Mythos в руках злоумышленников, о чём сообщается в статье. Ранее компания уже ограничила доступ к новой системе искусственного интеллекта для нескольких крупных компаний, включая Amazon, Apple и JPMorgan Chase.
Ранее Пентагон официально уведомил руководство Anthropic, что считает ее угрозой для цепочки поставок. В ответ на это Anthropic подала иск против федеральных властей США.
Конфликт вокруг доступа к ИИ связан с позицией Anthropic: руководство компании отказывается предоставить Пентагону полный доступ к своим технологиям, утверждая, что пока рано полагаться на них при создании автономных видов вооружений. Также в Anthropic считают, что применение ее технологий для внутренней слежки пока не имеет юридической базы.
 
БанкиФинансыСШАВАШИНГТОНСкотт БессентДжером ПауэллCitigroupMorgan StanleyBank of America
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала