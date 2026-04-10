В Госдуме рассказали о росте страховых пенсий - 10.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260410/gosduma-869043716.html
В Госдуме рассказали о росте страховых пенсий
В Госдуме рассказали о росте страховых пенсий - 10.04.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о росте страховых пенсий
Январская индексация при пенсии в 20 тысяч рублей составила около 1,5 тысяч рублей, при этом выросли параметры расчета страховых пенсий, рассказал РИА Новости... | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T02:31+0300
2026-04-10T02:31+0300
02:31 10.04.2026
 
В Госдуме рассказали о росте страховых пенсий

Говырин: январская индексация при пенсии в 20 тысяч рублей составила 1,5 тысячи рублей

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Январская индексация при пенсии в 20 тысяч рублей составила около 1,5 тысяч рублей, при этом выросли параметры расчета страховых пенсий, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
Депутат отметил, что в 2026 году уже состоялись две основные ежегодные пенсионные индексации, а впереди еще августовский перерасчет для работающих пенсионеров. По его словам, с 1 января страховые пенсии увеличены на 7,6%, повышение затронуло получателей страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца, в том числе как неработающих, так и работающих пенсионеров.
"Процент сам по себе мало что говорит, если не перевести его в конкретные суммы. При страховой пенсии в 20 тысяч рублей январская прибавка составила 1 520 рублей, при 25 тысячах рублей получатель стал получать на 1 900 рублей больше, а при 30 тысячах рублей прибавка достигла 2 280 рублей. Чем выше назначенная страховая пенсия, тем заметнее повышение в абсолютных цифрах", - сказал Говырин.
Депутат напомнил, что индексация для работающих пенсионеров была возобновлена еще с 1 января 2025 года, и в 2026 году это правило продолжает действовать, с 1 апреля на 6,8% были проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. Он подчеркнул, что одновременно выросли и параметры расчета страховой пенсии.
"Стоимость одного пенсионного коэффициента с января 2026 года составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости установлена на уровне 9 584,69 рубля. Это означает, что в 2026 году страховые пенсии рассчитываются уже по повышенным параметрам", - уточнил он.
 
