Паромная переправа Холмск - Ванино приостановит работу из-за циклона

Паромная переправа Холмск - Ванино приостановит работу из-за циклона - 10.04.2026, ПРАЙМ

Паромная переправа Холмск - Ванино приостановит работу из-за циклона

Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в субботу приостановит работу из-за циклона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и... | 10.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-10T04:10+0300

2026-04-10T04:10+0300

2026-04-10T04:10+0300

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 апр – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в субботу приостановит работу из-за циклона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. "В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, с начала суток 11 апреля ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино – Холмск – Ванино", - говорится в сообщении регионального минтранса. По прогнозам синоптиков, движение паромов из порта Ванино на Сахалин может начаться в середине суток 12 апреля.

сахалин

хабаровский край

татарский пролив

бизнес, россия, сахалин, хабаровский край, татарский пролив, порт ванино