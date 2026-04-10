Цены на газ в Европе снижаются на 2,8 процента

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов пятницы снижаются на 2,8%, до 542 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 10.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов пятницы снижаются на 2,8%, до 542 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 540,2 доллара (-3,1%). А по состоянию на 9.15 мск показатель составляет 542 доллара (-2,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 557,5 доллара за тысячу кубометров. Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем, впервые с января 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Цены стали расти после начала ударов США и Израиля по Ирану. Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет из-за перекрытия Ормузского пролива и прекращения работы части газовой инфраструктуры на Ближнем Востоке. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. А ещё значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

