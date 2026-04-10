Мошенники все чаще используют технологии ИИ при хищении средств - 10.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-10T01:21+0300

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Мошенники все чаще используют технологии искусственного интеллекта при хищении средств, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. В четверг президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером - руководителем аппарата правительства РФ Дмитрием Григоренко поручил доработать систему возмещения ущерба гражданам, которые стали жертвами телефонных мошенников. "Многие процессы по хищению средств у мошенников уже выстроены на основе искусственного интеллекта", - рассказал Машаров. По его словам, уже выстроенные схемы мошенничества активно развиваются с применением современных технологий, что требует дополнительных решений на уровне законодательства. "Предложенная правительством концепция механизма ответственности банка или оператора сотовой связи в зависимости от конкретного примера может быть только поддержана", - сказал Машаров. Он отметил, что обращения граждан в Общественную палату показывают: в ряде случаев ответственность может лежать как на банках, так и на операторах связи, однако зачастую пострадавшим в судебном порядке необходимо доказывать, что он действовал под влиянием мошенников. По словам Машарова, доказать, что человек действовал под влиянием мошенников возможно, как правило, только при признании его потерпевшим в рамках уголовного дела. Он подчеркнул, что создание государственной информационной системы антифрод позволит исключить ситуации, при которых фактически отсутствует установленное виновное лицо, и упростит защиту прав пострадавших. Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня прошлого года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков. Кроме того, в декабре правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер по защите от кибермошенников. Он включает 20 мер, в том числе требования к восстановлению доступа к "Госуслугам", введение детских сим-карт и ограничения на количество банковских карт.

технологии, финансы, общество , рф, владимир путин, дмитрий григоренко