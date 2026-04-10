Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мелони дерзко ответила на угрозы Трампа - 10.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260410/italiya-869046584.html
Мелони дерзко ответила на угрозы Трампа
мировая экономика
сша
иран
италия
марк рютте
нато
the wall street journal
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/37/841313748_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6367438c0dad54ab788d08b9940f9ae3.jpg
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Евросоюз обязан самостоятельно выстраивать собственную безопасность в НАТО, игнорируя интересы США. Такое заявление она сделала в ходе обсуждений в парламенте после визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Вашингтон. "Европа должна взять на себя ответственность и смело строить европейскую опору альянса, чтобы, в первую очередь, гарантировать свою собственную безопасность", — сказала она.Мелони подчеркнула, что ЕС уже продемонстрировал Вашингтону свою готовность не закрывать глаза на частые пренебрежения и упреки, как например, в ситуации с претензиями по поводу Гренландии и тарифной политикой. "Наконец, мы также поступили с войной США с Ираном, с которой Италия не согласна и в которой не принимает участие", — уточнила политик.Встреча Рютте с Трампом прошла в среду вечером. После этого президент США выразил сомнения в том, что НАТО сможет поддержать США в нужный момент. Рютте отметил, что ясно ощутил недовольство Трампа по поводу позиции НАТО. Ранее в тот день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США намерен провести честный и прямой диалог с ним. Она подчеркнула, что альянс якобы не справился с испытанием Трампа, отказав поддержать США в конфликте с Ираном. Согласно информации от The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации президента США, рассматривается возможность "наказания" некоторых членов НАТО за их позиции в вопросе конфликта с Ираном, включая потенциальный вывод американских войск из определенных стран альянса.
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/37/841313748_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_cd05f9106a55ad9c614a24c8cd282efa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Мировая экономика, США, ИРАН, ИТАЛИЯ, Марк Рютте, НАТО, The Wall Street Journal, ЕС
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Евросоюз обязан самостоятельно выстраивать собственную безопасность в НАТО, игнорируя интересы США. Такое заявление она сделала в ходе обсуждений в парламенте после визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Вашингтон.
"Европа должна взять на себя ответственность и смело строить европейскую опору альянса, чтобы, в первую очередь, гарантировать свою собственную безопасность", — сказала она.
Мелони подчеркнула, что ЕС уже продемонстрировал Вашингтону свою готовность не закрывать глаза на частые пренебрежения и упреки, как например, в ситуации с претензиями по поводу Гренландии и тарифной политикой.
"Наконец, мы также поступили с войной США с Ираном, с которой Италия не согласна и в которой не принимает участие", — уточнила политик.
Встреча Рютте с Трампом прошла в среду вечером. После этого президент США выразил сомнения в том, что НАТО сможет поддержать США в нужный момент. Рютте отметил, что ясно ощутил недовольство Трампа по поводу позиции НАТО. Ранее в тот день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США намерен провести честный и прямой диалог с ним. Она подчеркнула, что альянс якобы не справился с испытанием Трампа, отказав поддержать США в конфликте с Ираном.
Согласно информации от The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации президента США, рассматривается возможность "наказания" некоторых членов НАТО за их позиции в вопросе конфликта с Ираном, включая потенциальный вывод американских войск из определенных стран альянса.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала