Мелони дерзко ответила на угрозы Трампа
Мелони: Европа должна сама развивать систему безопасности без США
© Фото : Public Domain/President Of UkraineПредседатель Совета министров Италии Джорджия Мелони
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Евросоюз обязан самостоятельно выстраивать собственную безопасность в НАТО, игнорируя интересы США. Такое заявление она сделала в ходе обсуждений в парламенте после визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Вашингтон.
"Европа должна взять на себя ответственность и смело строить европейскую опору альянса, чтобы, в первую очередь, гарантировать свою собственную безопасность", — сказала она.
Мелони подчеркнула, что ЕС уже продемонстрировал Вашингтону свою готовность не закрывать глаза на частые пренебрежения и упреки, как например, в ситуации с претензиями по поводу Гренландии и тарифной политикой.
Встреча Рютте с Трампом прошла в среду вечером. После этого президент США выразил сомнения в том, что НАТО сможет поддержать США в нужный момент. Рютте отметил, что ясно ощутил недовольство Трампа по поводу позиции НАТО. Ранее в тот день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США намерен провести честный и прямой диалог с ним. Она подчеркнула, что альянс якобы не справился с испытанием Трампа, отказав поддержать США в конфликте с Ираном.
Согласно информации от The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации президента США, рассматривается возможность "наказания" некоторых членов НАТО за их позиции в вопросе конфликта с Ираном, включая потенциальный вывод американских войск из определенных стран альянса.