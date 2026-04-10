Мелони дерзко ответила на угрозы Трампа

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Евросоюз обязан самостоятельно выстраивать собственную безопасность в НАТО, игнорируя интересы США. Такое... | 10.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-10T06:05+0300

МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Евросоюз обязан самостоятельно выстраивать собственную безопасность в НАТО, игнорируя интересы США. Такое заявление она сделала в ходе обсуждений в парламенте после визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Вашингтон. "Европа должна взять на себя ответственность и смело строить европейскую опору альянса, чтобы, в первую очередь, гарантировать свою собственную безопасность", — сказала она.Мелони подчеркнула, что ЕС уже продемонстрировал Вашингтону свою готовность не закрывать глаза на частые пренебрежения и упреки, как например, в ситуации с претензиями по поводу Гренландии и тарифной политикой. "Наконец, мы также поступили с войной США с Ираном, с которой Италия не согласна и в которой не принимает участие", — уточнила политик.Встреча Рютте с Трампом прошла в среду вечером. После этого президент США выразил сомнения в том, что НАТО сможет поддержать США в нужный момент. Рютте отметил, что ясно ощутил недовольство Трампа по поводу позиции НАТО. Ранее в тот день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США намерен провести честный и прямой диалог с ним. Она подчеркнула, что альянс якобы не справился с испытанием Трампа, отказав поддержать США в конфликте с Ираном. Согласно информации от The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации президента США, рассматривается возможность "наказания" некоторых членов НАТО за их позиции в вопросе конфликта с Ираном, включая потенциальный вывод американских войск из определенных стран альянса.

мировая экономика, сша, иран, италия, марк рютте, нато, the wall street journal, ес