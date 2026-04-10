На Камчатке нашли часть пропавшей группы туристов

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр - РИА Новости. Спасатели на Камчатке нашли часть пропавшей группы туристов, среди них есть погибшие, информация о судьбе еще двух пока не...

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр - РИА Новости. Спасатели на Камчатке нашли часть пропавшей группы туристов, среди них есть погибшие, информация о судьбе еще двух пока не поступала, сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев. "Новости плохие. По предварительной информации, полученной от руководителя одной из туркомпаний края, найдена часть группы. К сожалению, сообщают о том, что есть и погибшие туристы. Пока известно о судьбе пятерых туристов. О судьбе двоих сведений нет. Спасательная операция продолжается. Координаты получены", - написал Лебедев на странице во "ВКонтакте". Семеро путешественников из Санкт-Петербурга и Череповца не выходили на связь с 7 апреля. Как отмечали в ГУМЧС России по Камчатскому краю, это опытные лыжники, имевшие опыт зимних походов, но у них нет палатки и спутникового телефона. Группа вышла в поход 28 марта. Третьего апреля в районе Таловского кордона произошел конфликт, после чего двое (с палаткой и телефоном) остались на Семёновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без снаряжения. Седьмого апреля их видели снегоходчики у водопада на реке Шумной, после этого связь пропала. Контрольная дата возвращения - 10 апреля. Поиски осложняет низовая метель, спасатели выдвинулись по трем направлениям на снегоходах, рассматривается вопрос о привлечении авиации МЧС. Следственный комитет проводит проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Спасательная операция продолжается.

