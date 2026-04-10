Казахстан обеспечил профицит электроэнергии в первом квартале 2026 года

2026-04-10T06:51+0300

АСТАНА, 10 апр - ПРАЙМ. Объем производства электроэнергии в первом квартале 2026 года в Казахстане составил 33,7 миллиарда кВт.ч, обеспечив профицит в 100 миллионов кВт.ч, сообщает в пятницу пресс-служба министерства энергетики республики. "За первые три месяца (2026 года - ред.) объем производства электроэнергии составил 33,7 миллиарда кВт.ч, тогда как потребление достигло 33,6 миллиарда кВт.ч. Таким образом, обеспечен профицит генерации на уровне 100 миллионов кВт·ч, что подтверждает сбалансированную работу энергосистемы", - говорится в сообщении. По данным казахстанского минэнерго, в этом году в Казахстане планируется ввод в эксплуатацию 2,6 ГВт мощностей традиционной и возобновляемой энергии. Будут введены четыре парогазовые установки, две ветровые электростанции, четыре солнечные электростанции, планируется расширение двух электростанций. В минэнерго Казахстана отметили, что реализация этих проектов позволит уже к концу первого квартала 2027 года полностью решить вопрос энергодефицита в стране, а к 2029 году обеспечить выход на устойчивый профицит электроэнергии.

