Казахстан обеспечил профицит электроэнергии в первом квартале 2026 года - 10.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Казахстан обеспечил профицит электроэнергии в первом квартале 2026 года
2026-04-10T06:51+0300
энергетика
экономика
казахстан
Новости
Энергетика, Экономика, КАЗАХСТАН
06:51 10.04.2026
 
Казахстан обеспечил профицит электроэнергии в первом квартале 2026 года

Минэнерго Казахстана: производство электроэнергии составило 33,7 миллиарда кВт.ч

АСТАНА, 10 апр - ПРАЙМ. Объем производства электроэнергии в первом квартале 2026 года в Казахстане составил 33,7 миллиарда кВт.ч, обеспечив профицит в 100 миллионов кВт.ч, сообщает в пятницу пресс-служба министерства энергетики республики.
"За первые три месяца (2026 года - ред.) объем производства электроэнергии составил 33,7 миллиарда кВт.ч, тогда как потребление достигло 33,6 миллиарда кВт.ч. Таким образом, обеспечен профицит генерации на уровне 100 миллионов кВт·ч, что подтверждает сбалансированную работу энергосистемы", - говорится в сообщении.
По данным казахстанского минэнерго, в этом году в Казахстане планируется ввод в эксплуатацию 2,6 ГВт мощностей традиционной и возобновляемой энергии. Будут введены четыре парогазовые установки, две ветровые электростанции, четыре солнечные электростанции, планируется расширение двух электростанций.
В минэнерго Казахстана отметили, что реализация этих проектов позволит уже к концу первого квартала 2027 года полностью решить вопрос энергодефицита в стране, а к 2029 году обеспечить выход на устойчивый профицит электроэнергии.
 
