https://1prime.ru/20260410/konflikt-869047919.html

В США выступили с предупреждением о новой выходке Нетаньяху

2026-04-10T07:46+0300

в мире

иран

сша

израиль

биньямин нетаньяху

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862841531_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_4e4f1cd601d140c70ed45b04bd78936f.jpg

МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху старается сорвать перемирие между Ираном и США, сообщает американский портал The Intercept."Объявленное во вторник вечером президентом Дональдом Трампом и подтвержденное иранскими официальными лицами перемирие находится на грани срыва. Если премьер-министр Израиля Нетаньяху добьется своего, оно может вскоре прекратить свое действие", — говорится в статье.По мнению автора, израильский премьер даже на уровне заявлений подчеркивает, что конфликт еще далек от завершения, а все текущие шаги — перемирие и переговоры — временные, и его цели будут достигнуты. "Теперь, потенциально сводя на нет усилия США по выходу из конфликта с Ираном, израильский премьер-министр оказывается в привычном положении: ему предстоит играть роль дестабилизатора любой формы разрядки в отношениях между США и Ираном", — резюмирует портал.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо росли в большинстве стран мира.В среду ночью президент американский лидер заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

