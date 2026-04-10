https://1prime.ru/20260410/kosmonavty-869043615.html
Космонавтам на орбите исключили из рациона ряд продуктов и напитков
Космонавтам на орбите исключили из рациона ряд продуктов и напитков - 10.04.2026, ПРАЙМ
Космонавтам на орбите исключили из рациона ряд продуктов и напитков
Ряд продуктов и напитков категорически исключены из рациона космонавтов на орбите, в их числе алкоголь и чипсы, заявил РИА Новости начальник отдела космического | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T02:28+0300
2026-04-10T02:28+0300
2026-04-10T02:35+0300
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Ряд продуктов и напитков категорически исключены из рациона космонавтов на орбите, в их числе алкоголь и чипсы, заявил РИА Новости начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников. "Из напитков на околоземной орбите запрещен алкоголь, который в условиях микрогравитации быстро приводит к опьянению, и газированная вода, которая в невесомости пузырьками разлетится повсюду", - сказал он. Из продуктов, добавил Ведерников, – все, что крошится. "Это - печенье, чипсы, например, поскольку крошки, разлетевшись, могут попасть в дыхательные пути", - заметил собеседник агентства. "Хлеб, выпекаемый для космонавтов, как черный, так и белый - это 4,5-граммовые буханки, которые сразу можно закинуть в рот, не кусая, чтобы крошки также не летали по кораблю", - уточнил повар. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 11 апреля в 10.00 мск. Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодном её проведении 6-12 апреля. В 2026 году проведение Недели приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса – "Роскосмос". РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
общество , здоровье, бизнес, рф, владимир путин, роскосмос
Общество , Здоровье, Бизнес, РФ, Владимир Путин, Роскосмос
Космонавтам на орбите исключили из рациона ряд продуктов и напитков
В НИИ пищеконцентратной промышленности исключили алкоголь и чипсы из рациона космонавтов
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Ряд продуктов и напитков категорически исключены из рациона космонавтов на орбите, в их числе алкоголь и чипсы, заявил РИА Новости начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.
"Из напитков на околоземной орбите запрещен алкоголь, который в условиях микрогравитации быстро приводит к опьянению, и газированная вода, которая в невесомости пузырьками разлетится повсюду", - сказал он.
Из продуктов, добавил Ведерников, – все, что крошится. "Это - печенье, чипсы, например, поскольку крошки, разлетевшись, могут попасть в дыхательные пути", - заметил собеседник агентства.
"Хлеб, выпекаемый для космонавтов, как черный, так и белый - это 4,5-граммовые буханки, которые сразу можно закинуть в рот, не кусая, чтобы крошки также не летали по кораблю", - уточнил повар.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 11 апреля в 10.00 мск.
Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодном её проведении 6-12 апреля. В 2026 году проведение Недели приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса – "Роскосмос".
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.