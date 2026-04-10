Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается в пятницу
2026-04-10T11:47+0300
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы демонстрирует умеренное снижение, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.37 мск снижается на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,25 рубля. "Пара "юань-рубль" возобновила снижение, после того как три дня отстаивалась чуть ниже 11,5. Сегодня пара начнет тестировать поддержку 11,25, не думаем, что она устоит. Похоже, что на рынок уже пошла увеличенная валютная выручка, полученная от взлета цен на энергоносители в марте, поэтому ждем продолжения укрепления рубля", - комментирует Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". Ключевым фактором укрепления рубля остаётся восстановление нефтяных цен после обвала на новостях о перемирии между США и Ираном: Brent вернулась к показателям 96,83 доллара за баррель, а WTI — 98,58 доллара, добавляет Владислав Силаев из УК "Альфа капитал".
Курс юаня к рублю в начале торгов пятницы снижается на четыре копейки
