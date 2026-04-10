Капитализация SpaceX может достичь $4 трлн в течение года, заявил Маск - 10.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260410/mask-869043213.html
Капитализация SpaceX может достичь $4 трлн в течение года, заявил Маск
технологии
spacex
saudi aramco
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869043213.jpg?1775773674
Технологии, SpaceX, Saudi Aramco
Отец Маска: Капитализация SpaceX может достичь $4 трлн в течение года

ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Капитализация компании SpaceX может достичь 4 триллионов долларов в течение года после выхода компании на биржу, заявил в интервью РИА Новости отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.
"Примерно через год или около того мы будем на уровне около 4 триллионов", - сказал Маск.
По его оценке, IPO SpaceX, которое, как ожидается, пройдет в июне, может оценить компанию более чем в два триллиона долларов. Маск-старший также отметил, что SpaceX в настоящее время является очень прибыльной компанией, в том числе благодаря владению системой спутниковой связи Starlink.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что SpaceX в рамках IPO рассчитывает привлечь более 70 миллиардов долларов. Это более чем вдвое превышает объем крупнейшего на данный момент первичного размещения - IPO саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco, в ходе которого было привлечено 29 миллиардов долларов.
Согласно оценкам агентства, рыночная стоимость SpaceX при размещении может составить около 1,75 триллиона долларов.
SpaceX — американская компания - производитель космической техники, основанная Илоном Маском в 2002 году. В феврале она была объединена с другой компанией Маска - xAI.
 
