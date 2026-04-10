Капитализация SpaceX может достичь $4 трлн в течение года, заявил Маск

2026-04-10T01:27+0300

ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Капитализация компании SpaceX может достичь 4 триллионов долларов в течение года после выхода компании на биржу, заявил в интервью РИА Новости отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск. "Примерно через год или около того мы будем на уровне около 4 триллионов", - сказал Маск. По его оценке, IPO SpaceX, которое, как ожидается, пройдет в июне, может оценить компанию более чем в два триллиона долларов. Маск-старший также отметил, что SpaceX в настоящее время является очень прибыльной компанией, в том числе благодаря владению системой спутниковой связи Starlink. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что SpaceX в рамках IPO рассчитывает привлечь более 70 миллиардов долларов. Это более чем вдвое превышает объем крупнейшего на данный момент первичного размещения - IPO саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco, в ходе которого было привлечено 29 миллиардов долларов. Согласно оценкам агентства, рыночная стоимость SpaceX при размещении может составить около 1,75 триллиона долларов. SpaceX — американская компания - производитель космической техники, основанная Илоном Маском в 2002 году. В феврале она была объединена с другой компанией Маска - xAI.

