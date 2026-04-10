Отец Илона Маска заявил, что IPO компании SpaceX состоится в июне

2026-04-10T05:23+0300

ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск заявил в интервью РИА Новости, что предстоящее первичное публичное размещение акций (IPO) компании SpaceX станет одним из крупнейших событий этого года и, как ожидается, состоится в июне. "Это очень большое событие в этом году… IPO состоится в июне", - сказал Маск. По его словам, доступ к акциям SpaceX настолько ограничен, что даже его дочери отказали в их покупке, объяснив это приоритетом для долгосрочных акционеров. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что SpaceX в рамках IPO рассчитывает привлечь более 70 миллиардов долларов. Это более чем вдвое превышает объем крупнейшего на данный момент первичного размещения - IPO саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco, в ходе которого было привлечено 29 миллиардов долларов. Согласно оценкам агентства, рыночная стоимость SpaceX при размещении может составить около 1,75 триллиона долларов. SpaceX — американская компания - производитель космической техники, основанная Илоном Маском в 2002 году. В феврале она была объединена с другой компанией Маска - xAI.

