В Южной Корее появился мемкоин в честь сбежавшего из зоопарка волка

2026-04-10T13:32+0300

СЕУЛ, 10 апр — ПРАЙМ. Мемкоин, названный в честь волка по кличке Ныкку, сбежавшего из зоопарка в южнокорейском Тэджоне, появился на одной из криптовалютных бирж, сообщает южнокорейский телеканал YTN. Ранее сообщалось, что сбежавшего из зоопарка O-World в южнокорейском Тэджоне российского волка по кличке Ныкку пытаются найти уже третий день, и теперь перешли к отлову с помощью ловушек и приманок с едой. По данным телеканала, на некоторых зарубежных децентрализованных криптобиржах начал обращаться токен Neukgu, названный в честь волка, поиски которого продолжаются уже несколько дней после побега из сафари-парка зоопарка O-World. Как отмечает телеканал, криптовалюта была создана в среду как типичный мемкоин. Объем выпуска составляет около 160 миллионов монет, а общая ликвидность оценивается примерно в 20 тысяч долларов. Кроме того, в социальной сети X появилась англоязычная страница, на которой регулярно публикуются новости о поисках животного, фотографии волков и реакции пользователей. При этом некоторые посты также содержат рекламу криптовалюты, в связи с чем пользователям рекомендуют проявлять осторожность при возможных инвестициях. В публикациях также можно встретить сообщения поддержки, такие как: "Ныкку одинок, но независим", "Он уходит в закат. Ты никогда не сможешь меня найти", "Если сможешь — попробуй найти". При этом отмечается, что на странице также размещаются посты с рекламой криптовалюты, из-за чего появляются предупреждения о необходимости осторожности для потенциальных инвесторов. Интерес к истории с побегом волка активно распространяется и в социальных сетях. Пользователи публикуют комментарии и созданные с помощью искусственного интеллекта изображения, на которых Ныкку якобы бродит по городским улицам, что создало немало путаницы. Пользователи интернета оставляют самые разные комментарии: "Раз он смог выкопать яму и сбежать — значит очень умный", "Похоже на версию фильма "Побег из Шоушенка", только про волка". Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён накануне также опубликовал в своем аккаунте в X сообщение с пожеланием "безопасного возвращения" волку, которое собрало тысячи откликов. Как уточняет телеканал, Ныкку является потомком волков, завезенных в 2008 году из Саратовской области России в рамках проекта "восстановления корейского волка". Он родился в январе 2024 года и выращивался искусственным способом отдельно от взрослых волков. Поиски животного продолжаются третий день. В операции задействованы пожарные, полиция, военные и специалисты, которые ведут поиски в районе горы Помунсан неподалеку от зоопарка. Для наблюдения с воздуха используются 15 беспилотников, в том числе девять дронов с тепловизионными камерами. Вдоль ограждения в горной местности установлены 22 ловушки, а вокруг зоопарка размещены пять приманок с едой, чтобы попытаться выманить волка. Мемкоин - это криптовалюта, выпущенная ради шутки или на основе мемов из интернета.

