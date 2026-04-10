Бюджет России получил 653 миллиарда рублей от размещения средств ФНБ - 10.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260410/minfin-869059516.html
Бюджет России получил 653 миллиарда рублей от размещения средств ФНБ
2026-04-10T16:35+0300
2026-04-10T16:35+0300
финансы
рынок
рф
сша
фнб
банк россия
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/83026/78/830267804_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_afc0f9e2b572166f363d0f83b2432555.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Доходы федерального бюджета РФ от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы в 2025 году составили 653,27 миллиарда рублей, в том числе дивиденды по обыкновенным акциям Сбербанка в сумме 393,5 миллиарда рублей, сообщил Минфин РФ. "Поступившие в федеральный бюджет в 2025 году доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 653 273,31 млн рублей (в том числе проценты по валютным счетам в Банке России – 7 458,09 млн рублей, доходы от вложений в иные финансовые активы – 645 815,22 млн рублей, в том числе дивиденды по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в сумме 393 464,63 млн рублей)", - говорится в материалах на сайте министерства. Совокупная доходность размещения средств ФНБ на счетах в ЦБ, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют и золота в обезличенной форме – 0,21% годовых, а с момента создания фонда - 0,95% годовых. В рублевом выражении эти доходности составили 0,17% годовых и 11,93% годовых соответственно. Доходность размещения средств ФНБ на счете в китайских юанях в Банке России (в валюте счета) сложилась в 2025 году 0,35% годовых, отмечает Минфин. "По счету в золоте в обезличенной форме ... проценты на остаток средств на счете не начисляются и не выплачиваются, доход формируется по итогам операций по покупке/продаже золота в обезличенной форме по учетным ценам на аффинированное золото, устанавливаемым Банком России", - напоминается в материалах. Доходность от размещения средств на депозитах в ВЭБе в рублях была на уровне 6,05% годовых, от размещения в облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, на уровне 2,48% годовых, в облигации российского эмитента, номинированные в долларах США – 4,30% годовых, а в облигации российского эмитента, номинированные в юанях, - 5% годовых, указывается в материалах. Доходность от размещения средств на субординированном депозите в Газпромбанке составила 13,47% годовых, на субординированном депозите в Сбербанке – 16,28% годовых, в Совкомбанке – 16,28% годовых. На субординированных депозитах в ВТБ доходность составила 16,85% годовых, сообщается в материалах.
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83026/78/830267804_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_48ce779b9af7e448c5bbc03d59f0cbd6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рынок, рф, сша, фнб, банк россия, сбербанк
Финансы, Рынок, РФ, США, ФНБ, банк Россия, Сбербанк
© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2026
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ФинансыРынокРФСШАФНБбанк РоссияСбербанк
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала