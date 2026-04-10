Бюджет России получил 653 миллиарда рублей от размещения средств ФНБ

Бюджет РФ получил 653,27 млрд руб от размещения средств ФНБ в 2025 году
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Доходы федерального бюджета РФ от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы в 2025 году составили 653,27 миллиарда рублей, в том числе дивиденды по обыкновенным акциям Сбербанка в сумме 393,5 миллиарда рублей, сообщил Минфин РФ.
"Поступившие в федеральный бюджет в 2025 году доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 653 273,31 млн рублей (в том числе проценты по валютным счетам в Банке России – 7 458,09 млн рублей, доходы от вложений в иные финансовые активы – 645 815,22 млн рублей, в том числе дивиденды по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в сумме 393 464,63 млн рублей)", - говорится в материалах на сайте министерства.
Совокупная доходность размещения средств ФНБ на счетах в ЦБ, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют и золота в обезличенной форме – 0,21% годовых, а с момента создания фонда - 0,95% годовых. В рублевом выражении эти доходности составили 0,17% годовых и 11,93% годовых соответственно.
Доходность размещения средств ФНБ на счете в китайских юанях в Банке России (в валюте счета) сложилась в 2025 году 0,35% годовых, отмечает Минфин.
"По счету в золоте в обезличенной форме ... проценты на остаток средств на счете не начисляются и не выплачиваются, доход формируется по итогам операций по покупке/продаже золота в обезличенной форме по учетным ценам на аффинированное золото, устанавливаемым Банком России", - напоминается в материалах.
Доходность от размещения средств на депозитах в ВЭБе в рублях была на уровне 6,05% годовых, от размещения в облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, на уровне 2,48% годовых, в облигации российского эмитента, номинированные в долларах США – 4,30% годовых, а в облигации российского эмитента, номинированные в юанях, - 5% годовых, указывается в материалах.
Доходность от размещения средств на субординированном депозите в Газпромбанке составила 13,47% годовых, на субординированном депозите в Сбербанке – 16,28% годовых, в Совкомбанке – 16,28% годовых. На субординированных депозитах в ВТБ доходность составила 16,85% годовых, сообщается в материалах.