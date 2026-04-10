Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг объяснил перенос вступления в силу закона о "российской полке" - 10.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260410/minpromtorg-869042503.html
Минпромторг объяснил перенос вступления в силу закона о "российской полке"
Минпромторг объяснил перенос вступления в силу закона о "российской полке" - 10.04.2026, ПРАЙМ
Минпромторг объяснил перенос вступления в силу закона о "российской полке"
Перенос вступления в силу закона о "российской полке" позволит отечественному бизнесу и торговым сетям подготовиться, такое мнение выразил в интервью РИА... | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T00:57+0300
2026-04-10T01:11+0300
россия
экономика
бизнес
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869042503.jpg?1775772660
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Перенос вступления в силу закона о "российской полке" позволит отечественному бизнесу и торговым сетям подготовиться, такое мнение выразил в интервью РИА Новости статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "Перенос вызван не тем, что какие-то есть сложности или проблемы. Он связан с тем, что мы даем комфортное время для бизнеса, для наших торговых компаний подготовиться к этой работе. Ведь в рамках закона о "российской полке" требуется еще принять постановление правительства Российской Федерации. Оно будет регламентировать конкретную номенклатуру товаров и квоту ее представленности в рамках механизма для торговых сетей и маркетплейсов", - сказал Чекушов. Замглавы Минпромторга пояснил, что без глубокого анализа производства и спроса принимать решение по квотированию тех или иных видов товаров не планируется. Производство и спрос должны соответствовать. "Не должно быть так, что полка будет пустая. Подчеркну, что закон о "российской полке" распространяется только на промышленную продукцию. Единственной продукцией, которая так или иначе относится к продукции сельского хозяйства, – это вино в данный момент", - добавил Чекушов. Минпромторг в 2025 году подготовил законопроект о "российской полке", которым предлагается обязательно размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. В случае принятия он должен был вступить в силу с 1 марта 2026 года. Вместе с тем в середине марта в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что вступление в силу документа переносится на год - до 1 марта 2027 года, чтобы дать возможность ритейлерам и маркетплейсам планомерно реализовать его положения. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, рф, минпромторг
РОССИЯ, Экономика, Бизнес, РФ, Минпромторг
00:57 10.04.2026 (обновлено: 01:11 10.04.2026)
 
Минпромторг объяснил перенос вступления в силу закона о "российской полке"

Чекушов: перенос закона о "российской полке" позволит торговым сетям подготовиться

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Перенос вступления в силу закона о "российской полке" позволит отечественному бизнесу и торговым сетям подготовиться, такое мнение выразил в интервью РИА Новости статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Перенос вызван не тем, что какие-то есть сложности или проблемы. Он связан с тем, что мы даем комфортное время для бизнеса, для наших торговых компаний подготовиться к этой работе. Ведь в рамках закона о "российской полке" требуется еще принять постановление правительства Российской Федерации. Оно будет регламентировать конкретную номенклатуру товаров и квоту ее представленности в рамках механизма для торговых сетей и маркетплейсов", - сказал Чекушов.
Замглавы Минпромторга пояснил, что без глубокого анализа производства и спроса принимать решение по квотированию тех или иных видов товаров не планируется. Производство и спрос должны соответствовать.
"Не должно быть так, что полка будет пустая. Подчеркну, что закон о "российской полке" распространяется только на промышленную продукцию. Единственной продукцией, которая так или иначе относится к продукции сельского хозяйства, – это вино в данный момент", - добавил Чекушов.
Минпромторг в 2025 году подготовил законопроект о "российской полке", которым предлагается обязательно размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. В случае принятия он должен был вступить в силу с 1 марта 2026 года. Вместе с тем в середине марта в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что вступление в силу документа переносится на год - до 1 марта 2027 года, чтобы дать возможность ритейлерам и маркетплейсам планомерно реализовать его положения.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесРФМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала