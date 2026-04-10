Минпромторг объяснил перенос вступления в силу закона о "российской полке"

Минпромторг объяснил перенос вступления в силу закона о "российской полке" - 10.04.2026, ПРАЙМ

Минпромторг объяснил перенос вступления в силу закона о "российской полке"

Перенос вступления в силу закона о "российской полке" позволит отечественному бизнесу и торговым сетям подготовиться, такое мнение выразил в интервью РИА... | 10.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-10T00:57+0300

2026-04-10T00:57+0300

2026-04-10T01:11+0300

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Перенос вступления в силу закона о "российской полке" позволит отечественному бизнесу и торговым сетям подготовиться, такое мнение выразил в интервью РИА Новости статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "Перенос вызван не тем, что какие-то есть сложности или проблемы. Он связан с тем, что мы даем комфортное время для бизнеса, для наших торговых компаний подготовиться к этой работе. Ведь в рамках закона о "российской полке" требуется еще принять постановление правительства Российской Федерации. Оно будет регламентировать конкретную номенклатуру товаров и квоту ее представленности в рамках механизма для торговых сетей и маркетплейсов", - сказал Чекушов. Замглавы Минпромторга пояснил, что без глубокого анализа производства и спроса принимать решение по квотированию тех или иных видов товаров не планируется. Производство и спрос должны соответствовать. "Не должно быть так, что полка будет пустая. Подчеркну, что закон о "российской полке" распространяется только на промышленную продукцию. Единственной продукцией, которая так или иначе относится к продукции сельского хозяйства, – это вино в данный момент", - добавил Чекушов. Минпромторг в 2025 году подготовил законопроект о "российской полке", которым предлагается обязательно размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. В случае принятия он должен был вступить в силу с 1 марта 2026 года. Вместе с тем в середине марта в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что вступление в силу документа переносится на год - до 1 марта 2027 года, чтобы дать возможность ритейлерам и маркетплейсам планомерно реализовать его положения. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

рф

россия, бизнес, рф, минпромторг