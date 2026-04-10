https://1prime.ru/20260410/minpromtorg-869046850.html

Минпромторг оценил долю онлайн-торговли в России к 2030 году

2026-04-10T06:36+0300

бизнес

россия

экономика

рф

владимир путин

минпромторг

акит

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869046850.jpg?1775792171

МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Доля онлайн-торговли в России к 2030 году, как ожидается, составит около 33-35%, такое мнение выразил в интервью РИА Новости статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "Пока я сохраняю свои оценки, что где-то треть рынка к 2030 году будет заключаться в онлайн-продаже. Думаю, что мы так постепенно до 33-35% к 2030 году придем", - сказал Чекушов. Он отметил, что по итогам 2025 года доля онлайн-торговли в России составила 18,8%. Рост этого сегмента в прошлом году составил 28%. "Конечно, онлайн динамично растет. У нас по итогам прошлого года, по оценке АКИТ, доля онлайн-торговли составляет 18,8%. Объем интернет-торговли вырос на 28% в годовом выражении. Темпы чуть замедлились, но не сильно. Мы уже второй год подряд видим динамичный рост", - пояснил Чекушов. Он добавил, что эта часть торговли требует своего регулирования с точки зрения правового поля. Несмотря на то, что закон о платформенной экономике вступает в силу с 1 октября, дальше он подлежит обсуждению. "Уже есть различные инициативы, в том числе в Минпромторге, по дальнейшему регулированию. Но рост сегмента онлайн-торговли идет", - добавил Чекушов. В конце июля 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики. Оба документа вступают в силу с 1 октября 2026 года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

