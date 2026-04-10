Минпромторг оценил долю онлайн-торговли в России к 2030 году
2026-04-10T06:36+0300
МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Доля онлайн-торговли в России к 2030 году, как ожидается, составит около 33-35%, такое мнение выразил в интервью РИА Новости статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Пока я сохраняю свои оценки, что где-то треть рынка к 2030 году будет заключаться в онлайн-продаже. Думаю, что мы так постепенно до 33-35% к 2030 году придем", - сказал Чекушов.
Он отметил, что по итогам 2025 года доля онлайн-торговли в России составила 18,8%. Рост этого сегмента в прошлом году составил 28%.
"Конечно, онлайн динамично растет. У нас по итогам прошлого года, по оценке АКИТ, доля онлайн-торговли составляет 18,8%. Объем интернет-торговли вырос на 28% в годовом выражении. Темпы чуть замедлились, но не сильно. Мы уже второй год подряд видим динамичный рост", - пояснил Чекушов.
Он добавил, что эта часть торговли требует своего регулирования с точки зрения правового поля. Несмотря на то, что закон о платформенной экономике вступает в силу с 1 октября, дальше он подлежит обсуждению.
"Уже есть различные инициативы, в том числе в Минпромторге, по дальнейшему регулированию. Но рост сегмента онлайн-торговли идет", - добавил Чекушов.
В конце июля 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики. Оба документа вступают в силу с 1 октября 2026 года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.
