В Минтрансе рассказали о том, как беспилотники смогут раздавать интернет
2026-04-10T14:28+0300
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Беспилотники могут стать не только носителями грузов, но и летающими сотовыми вышками или точками доступа к широкополосному интернету, рассказал заместитель министра транспорта России Борис Ташимов. "Дрон или стратосферный аппарат, несущий на борту телекоммуникационный ретранслятор, фактически становится летающей вышкой сотовой связи или точкой доступа к широкополосному интернету", - сказал Ташимов, его слова приводятся в пресс-релизе Минтранса. Таким образом, беспилотники могут стать не только носителями груза, но и потенциальными узлами инфраструктуры связи. При этом для развёртывания такой системы не требуется ни прокладки кабеля, ни строительства наземных опор, ни согласования с десятками землепользователей, отметил заместитель министра. "Это решает проблему, которая по своей социальной остроте ничуть не уступает проблеме физической доставки товаров", – добавил Ташимов. В марте Центр беспилотных систем и технологий сообщал, что прототип стратосферного беспилотника, способного ретранслировать интернет 4G или 5G, испытают весной 2026 года.
https://1prime.ru/20260409/aviatsiya-869027784.html
Ташимов: беспилотники могут стать летающей сотовой вышкой
Минтранс анализирует ситуацию с авиацией на Ближнем Востоке