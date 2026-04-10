В Минтрансе рассказали о том, как беспилотники смогут раздавать интернет - 10.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
В Минтрансе рассказали о том, как беспилотники смогут раздавать интернет
2026-04-10T14:28+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859558806_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_c4bda47351c5c5057a18bed203ea39d4.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859558806_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_02e19aa87f152ca0c584bdba0d720150.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
14:28 10.04.2026
 
Ташимов: беспилотники могут стать летающей сотовой вышкой

© РИА Новости . Алексей Даничев
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2026
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Беспилотники могут стать не только носителями грузов, но и летающими сотовыми вышками или точками доступа к широкополосному интернету, рассказал заместитель министра транспорта России Борис Ташимов.
"Дрон или стратосферный аппарат, несущий на борту телекоммуникационный ретранслятор, фактически становится летающей вышкой сотовой связи или точкой доступа к широкополосному интернету", - сказал Ташимов, его слова приводятся в пресс-релизе Минтранса.
Таким образом, беспилотники могут стать не только носителями груза, но и потенциальными узлами инфраструктуры связи. При этом для развёртывания такой системы не требуется ни прокладки кабеля, ни строительства наземных опор, ни согласования с десятками землепользователей, отметил заместитель министра.
"Это решает проблему, которая по своей социальной остроте ничуть не уступает проблеме физической доставки товаров", – добавил Ташимов.
В марте Центр беспилотных систем и технологий сообщал, что прототип стратосферного беспилотника, способного ретранслировать интернет 4G или 5G, испытают весной 2026 года.
Вчера, 10:32
 
ТехнологииБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала