Раскрыто, какой рацион разработали для космонавтов на МКС - 10.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-10T04:38+0300

МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Готовить еду отдельно для каждого члена космического экипажа невозможно, поэтому разработан базовый рацион российских космонавтов на МКС, рассчитанный на 16 суток полета, причем в течение этого цикла ни одно блюдо не повторяется, заявил РИА Новости начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников. "Понятно, что невозможно готовить еду отдельно для каждого члена экипажа. Поэтому разработан базовый рацион, рассчитанный у нас на 16 суток полета. Не стоит, однако, думать, что наши космонавты питаются скучно. Ничего подобного, все дни у них разные супы, вторые блюда, салаты", - сказал он. "Вряд ли, кто на Земле так питается, верно? Впрочем, в космосе тоже. Базовый рацион американских астронавтов рассчитан, к примеру, лишь на неделю, китайских космонавтов - на десять суток", - заметил Ведерников. Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодном её проведении 6-12 апреля. В 2026 году проведение Недели приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса – "Роскосмос". РИА Новости - информационный партнёр Недели космоса-2026.

