Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций начал основную торговую сессию пятницы умеренным ростом
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию пятницы умеренным ростом на фоне ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.10 мск рос на 0,2% относительно предыдущего закрытия - до 2 738,74 пункта.
"В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов вернуться к сдержанному повышению на фоне объявления о пасхальном перемирии между РФ и Украиной с 11 по 12 апреля, а также попыток роста цен на нефть. Других бычьих драйверов инвесторам, однако, все еще недостает, а ситуация на Ближнем Востоке остается неопределенной, так же как и продление послабления американских санкций против российской нефти", - анализирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В лидерах роста - привилегированные акции "Ленэнерго" (+1,53%), обыкновенные акции "Россетей Центра и Приволжья" (+1,37%), "Соллерса" (+1,37%), "Новатэка" (+0,49%) и префы "Транснефти" (+0,39%).
"На этой неделе возобновилось пике акций "Самолета" (-2,34%). Вчера бумага потеряла 3,9%, сегодня с утра в минусе еще более чем на 2%, а с понедельника она грохнулась на 14%. Похоже, что из этого актива выходят крупные инвесторы. Перепроданность акции очень высокая, но это не исключает продолжения снижения", - отмечает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
"В пятницу мы ожидаем консолидации рынка вблизи текущих уровней. Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, останется в диапазоне 2700-2800 пунктов. Уровнем поддержки выступает отметка 2700 пунктов, пробой которой может спровоцировать более глубокую коррекцию. Сопротивление по-прежнему находится в районе 2800 пунктов", - комментирует Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер".
Сегодня внимание инвесторов привлекут данные Росстата по инфляции за март, а любые признаки ослабления инфляционного давления могут вернуть интерес инвесторов к покупке рискованных активов, ожидает он.
"Сегодня индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2700-2800 пунктов. При этом в ходе сессии ожидаем попыток перехода рынка к восстановлению, чему может способствовать стабилизация ситуации в ценах на нефть. Плюс к этому, в преддверии выходных некоторые участники торгов могут перейти к фиксации прибыли по коротким позициям в российских акциях в преддверии выходных, что поддержит коррекционное восстановление. Эти факторы могут позволить индексу Мосбиржи отыграть часть потерь и вернуться в верхнюю половину данного коридора", - считает Богдан Зварич из ПСБ.