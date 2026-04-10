https://1prime.ru/20260410/mosbirzha-869050185.html

Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии - 10.04.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций начинает основную торговую сессию пятницы умеренным ростом на фоне ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 10.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-10T10:24+0300

2026-04-10T10:24+0300

2026-04-10T10:24+0300

экономика

рынок

торги

индексы

рф

украина

ближний восток

елена кожухова

богдан зварич

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию пятницы умеренным ростом на фоне ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.10 мск рос на 0,2% относительно предыдущего закрытия - до 2 738,74 пункта. "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов вернуться к сдержанному повышению на фоне объявления о пасхальном перемирии между РФ и Украиной с 11 по 12 апреля, а также попыток роста цен на нефть. Других бычьих драйверов инвесторам, однако, все еще недостает, а ситуация на Ближнем Востоке остается неопределенной, так же как и продление послабления американских санкций против российской нефти", - анализирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах роста - привилегированные акции "Ленэнерго" (+1,53%), обыкновенные акции "Россетей Центра и Приволжья" (+1,37%), "Соллерса" (+1,37%), "Новатэка" (+0,49%) и префы "Транснефти" (+0,39%). "На этой неделе возобновилось пике акций "Самолета" (-2,34%). Вчера бумага потеряла 3,9%, сегодня с утра в минусе еще более чем на 2%, а с понедельника она грохнулась на 14%. Похоже, что из этого актива выходят крупные инвесторы. Перепроданность акции очень высокая, но это не исключает продолжения снижения", - отмечает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". Также в лидерах снижения - акции ДВМП (-1,69%), "Аэрофлота" (-1,15%), "Юнипро" (-1,03%) и "СПБ биржи" (-0,95%). "В пятницу мы ожидаем консолидации рынка вблизи текущих уровней. Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, останется в диапазоне 2700-2800 пунктов. Уровнем поддержки выступает отметка 2700 пунктов, пробой которой может спровоцировать более глубокую коррекцию. Сопротивление по-прежнему находится в районе 2800 пунктов", - комментирует Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". Сегодня внимание инвесторов привлекут данные Росстата по инфляции за март, а любые признаки ослабления инфляционного давления могут вернуть интерес инвесторов к покупке рискованных активов, ожидает он. "Сегодня индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2700-2800 пунктов. При этом в ходе сессии ожидаем попыток перехода рынка к восстановлению, чему может способствовать стабилизация ситуации в ценах на нефть. Плюс к этому, в преддверии выходных некоторые участники торгов могут перейти к фиксации прибыли по коротким позициям в российских акциях в преддверии выходных, что поддержит коррекционное восстановление. Эти факторы могут позволить индексу Мосбиржи отыграть часть потерь и вернуться в верхнюю половину данного коридора", - считает Богдан Зварич из ПСБ.

рф

украина

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, рф, украина, ближний восток, елена кожухова, богдан зварич, мосбиржа, ик "велес капитал", новатэк