В Мособлдуме рассказали о штрафах за заросшие бурьяном дачные участки

2026-04-10T03:40+0300

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Владельцы дачных участков, заросших сорняками и высокой травой, могут получить штраф до 10 тысяч рублей за нарушение правил борьбы с растениями-вредителями в России, сообщил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин. "В Московской области большое количество дачных участков, и у собственников есть обязанности по их содержанию. В частности, речь идёт об участках, заросших сорняками и бурьяном. Владельцы должны понимать, что на законодательном уровне в таком виде содержать участок запрещено. Так, нарушение правил борьбы с растениями-сорняками влечёт предупреждение или наложение административного штрафа", - сказал Шапкин. Депутат отметил, что для граждан размер такого штрафа будет варьироваться от 300 до 500 рублей; для должностных лиц – от 500 до тысячи рублей; для юридических лиц – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. "Владельцы должны помнить, что заросший бурьяном участок несет угрозу для соседних участков в пожароопасный период. Сухие заросли легко воспламеняются, поэтому важно вовремя косить траву и убирать ее с участка", - заключил Шапкин.

