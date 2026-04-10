В Мособлдуме рассказали о штрафах за заросшие бурьяном дачные участки - 10.04.2026, ПРАЙМ
В Мособлдуме рассказали о штрафах за заросшие бурьяном дачные участки
2026-04-10T03:40+0300
03:40 10.04.2026
 
В Мособлдуме рассказали о штрафах за заросшие бурьяном дачные участки

Депутат Шапкин: заросшие бурьяном дачные участки могут оштрафовать на десять тысяч рублей

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Владельцы дачных участков, заросших сорняками и высокой травой, могут получить штраф до 10 тысяч рублей за нарушение правил борьбы с растениями-вредителями в России, сообщил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
"В Московской области большое количество дачных участков, и у собственников есть обязанности по их содержанию. В частности, речь идёт об участках, заросших сорняками и бурьяном. Владельцы должны понимать, что на законодательном уровне в таком виде содержать участок запрещено. Так, нарушение правил борьбы с растениями-сорняками влечёт предупреждение или наложение административного штрафа", - сказал Шапкин.
Депутат отметил, что для граждан размер такого штрафа будет варьироваться от 300 до 500 рублей; для должностных лиц – от 500 до тысячи рублей; для юридических лиц – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.
"Владельцы должны помнить, что заросший бурьяном участок несет угрозу для соседних участков в пожароопасный период. Сухие заросли легко воспламеняются, поэтому важно вовремя косить траву и убирать ее с участка", - заключил Шапкин.
 
