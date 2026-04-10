В Новгородской области с 10 апреля открылась навигация для маломерных судов
2026-04-10T00:39+0300
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 апр - ПРАЙМ. Навигация для маломерных судов открылась в Новгородской области с 10 апреля, говорится в опубликованном распоряжении правительства региона.
"Установить срок открытия навигации для плавания на маломерных судах на водных объектах на территории Новгородской области с 10 апреля 2026 года", - говорится в документе.
Как сообщает Новгородский гидрометцентр, на смену циклону в регион приходит гребень антициклона. Несмотря на солнце, погода пока остается прохладной и ветреной. В пятницу ночью возможны заморозки до минус семи градусов, днем воздух прогреется до плюс десяти.
В управлении по делам ГО и ЧС Великого Новгорода напомнили, что необходимо соблюдать требования правил безопасности при эксплуатации маломерных судов. Так, время выхода в плавание и прибытия к месту назначения должно быть в светлое время суток, в условиях ограниченной видимости следует учитывать возможность столкновения с препятствием, помнить про спасательный жилет и так далее.
