В НСПК рассказали о выявлении подозрительных операций - 10.04.2026, ПРАЙМ
В НСПК рассказали о выявлении подозрительных операций
13:43 10.04.2026
 
В НСПК рассказали о выявлении подозрительных операций

НСПК ежедневно выявляет около 74 тысяч подозрительных операций

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Ежедневно система фрод-мониторинга Национальной системы платежных карт (НСПК) помечает порядка 74 тысяч подозрительных операций, сообщил заместитель директора операционно-технологического департамента НСПК Георгий Дорофеев.
"Ежедневно система фрод-мониторинга НСПК помечает порядка 74 тысяч операций - выявляет риски и подсвечивает их участникам", - сказал он. Кроме того, по словам Дорофеева, за 2025 год банки отклонили операции на сумму более чем 21 миллиард рублей, которые определили как подозрительные.
НСПК - оператор национальной платежной карты "Мир". Осуществляет функции операционного центра и платежного клирингового центра при денежных переводах с использованием СБП и в национальной системе платежных карт.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2026
Суд отложил рассмотрение иска ЦБ к Euroclear Bank
13:17
 
