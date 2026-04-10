В НСПК рассказали о выявлении подозрительных операций

2026-04-10T13:43+0300

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Ежедневно система фрод-мониторинга Национальной системы платежных карт (НСПК) помечает порядка 74 тысяч подозрительных операций, сообщил заместитель директора операционно-технологического департамента НСПК Георгий Дорофеев. "Ежедневно система фрод-мониторинга НСПК помечает порядка 74 тысяч операций - выявляет риски и подсвечивает их участникам", - сказал он. Кроме того, по словам Дорофеева, за 2025 год банки отклонили операции на сумму более чем 21 миллиард рублей, которые определили как подозрительные. НСПК - оператор национальной платежной карты "Мир". Осуществляет функции операционного центра и платежного клирингового центра при денежных переводах с использованием СБП и в национальной системе платежных карт.

https://1prime.ru/20260410/sud--869054202.html

