Опрос показал, сколько россиян отвечают за цифровую безопасность близких
Опрос показал, сколько россиян отвечают за цифровую безопасность близких - 10.04.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян отвечают за цифровую безопасность близких
Около 78% россиян берут на себя ответственность за цифровую безопасность близких, подсчитали для РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
2026-04-10T03:16+0300
2026-04-10T03:16+0300
2026-04-10T03:16+0300
технологии
общество
лаборатория касперского
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Около 78% россиян берут на себя ответственность за цифровую безопасность близких, подсчитали для РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Большинство россиян (78%) чувствуют ответственность за безопасность близких в цифровой среде и помогают им решать вопросы, связанные с использованием устройств и онлайн-сервисов", - сказано в исследовании, в котором приняло участие более тысячи респондентов. Оно предполагало возможность выбрать несколько вариантов ответа.
В основном россияне помогают членам семьи с вопросами об интернете и цифровых устройствах. Около 44% респондентов помогают родителям, 28% - детям или внукам, четверть опрошенных помогать решать проблемы супругам или партнерам, а 16% - бабушке или дедушке.
Кроме того, каждый пятый консультирует по цифровым вопросам своих друзей: около 78% помогают при личной встрече, чуть больше половины берут устройство для настройки к себе. Объясняют всё, что нужно, по телефону около 48%, по видеосвязи - 17% и делают пошаговые инструкции на бумаге - 16%.
Помимо этого, чаще всего россияне объясняют близким, как пользоваться сервисами, устанавливать и обновлять приложения и ПО. Примерно 61% респондентов помогают проводить цифровую уборку, в том числе 58% опрошенных помогают настроить новое устройство, около 55% - совершить онлайн-покупку и 51% - создать аккаунт в мессенджерах и социальных сетях.
"Сегодня забота о цифровой безопасности близких стала такой же естественной, как и забота об их здоровье или благополучии... Чем выше цифровая грамотность, тем проще распознавать мошеннические схемы и не поддаваться на уловки злоумышленников", - отметила директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Марина Титова.
технологии, общество , лаборатория касперского
Технологии, Общество , Лаборатория Касперского
Опрос показал, сколько россиян отвечают за цифровую безопасность близких
Касперский: 78% россиян берут на себя ответственность за цифровую безопасность близких
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Около 78% россиян берут на себя ответственность за цифровую безопасность близких, подсчитали для РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Большинство россиян (78%) чувствуют ответственность за безопасность близких в цифровой среде и помогают им решать вопросы, связанные с использованием устройств и онлайн-сервисов", - сказано в исследовании, в котором приняло участие более тысячи респондентов. Оно предполагало возможность выбрать несколько вариантов ответа.
В основном россияне помогают членам семьи с вопросами об интернете и цифровых устройствах. Около 44% респондентов помогают родителям, 28% - детям или внукам, четверть опрошенных помогать решать проблемы супругам или партнерам, а 16% - бабушке или дедушке.
Кроме того, каждый пятый консультирует по цифровым вопросам своих друзей: около 78% помогают при личной встрече, чуть больше половины берут устройство для настройки к себе. Объясняют всё, что нужно, по телефону около 48%, по видеосвязи - 17% и делают пошаговые инструкции на бумаге - 16%.
Помимо этого, чаще всего россияне объясняют близким, как пользоваться сервисами, устанавливать и обновлять приложения и ПО. Примерно 61% респондентов помогают проводить цифровую уборку, в том числе 58% опрошенных помогают настроить новое устройство, около 55% - совершить онлайн-покупку и 51% - создать аккаунт в мессенджерах и социальных сетях.
"Сегодня забота о цифровой безопасности близких стала такой же естественной, как и забота об их здоровье или благополучии... Чем выше цифровая грамотность, тем проще распознавать мошеннические схемы и не поддаваться на уловки злоумышленников", - отметила директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Марина Титова.