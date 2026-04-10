https://1prime.ru/20260410/opros-869044188.html

Опрос показал, сколько россиян отвечают за цифровую безопасность близких

Около 78% россиян берут на себя ответственность за цифровую безопасность близких, подсчитали для РИА Новости в "Лаборатории Касперского". | 10.04.2026, ПРАЙМ

технологии

общество

лаборатория касперского

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869044188.jpg?1775780195

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Около 78% россиян берут на себя ответственность за цифровую безопасность близких, подсчитали для РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Большинство россиян (78%) чувствуют ответственность за безопасность близких в цифровой среде и помогают им решать вопросы, связанные с использованием устройств и онлайн-сервисов", - сказано в исследовании, в котором приняло участие более тысячи респондентов. Оно предполагало возможность выбрать несколько вариантов ответа. В основном россияне помогают членам семьи с вопросами об интернете и цифровых устройствах. Около 44% респондентов помогают родителям, 28% - детям или внукам, четверть опрошенных помогать решать проблемы супругам или партнерам, а 16% - бабушке или дедушке. Кроме того, каждый пятый консультирует по цифровым вопросам своих друзей: около 78% помогают при личной встрече, чуть больше половины берут устройство для настройки к себе. Объясняют всё, что нужно, по телефону около 48%, по видеосвязи - 17% и делают пошаговые инструкции на бумаге - 16%. Помимо этого, чаще всего россияне объясняют близким, как пользоваться сервисами, устанавливать и обновлять приложения и ПО. Примерно 61% респондентов помогают проводить цифровую уборку, в том числе 58% опрошенных помогают настроить новое устройство, около 55% - совершить онлайн-покупку и 51% - создать аккаунт в мессенджерах и социальных сетях. "Сегодня забота о цифровой безопасности близких стала такой же естественной, как и забота об их здоровье или благополучии... Чем выше цифровая грамотность, тем проще распознавать мошеннические схемы и не поддаваться на уловки злоумышленников", - отметила директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Марина Титова.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

