https://1prime.ru/20260410/paroli-869043467.html

Названы самые популярные пароли у россиян

2026-04-10T02:16+0300

бизнес

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869043467.jpg?1775776566

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Самыми популярными паролями у россиян являются простые числовые комбинации, слова типа "password", имена, фамилии и бренды, рассказал РИА Новости эксперт "Народного фронта. Аналитика" Михаил Камышев. "Анализ утечек данных и опросы показывают, что россияне, как и пользователи во всём мире, часто выбирают простые и предсказуемые пароли. В топе неизменно оказываются: последовательности (123456, 123456789), qwerty, qwerty123, а также слово "password" и его варианты", - рассказал он. По его словам, часто россияне в качестве пароля используют имена, фамилии, бренды (например, admin, user, vkontakte, mail), а также годы рождения (1989, 2001) и простые комбинации (111111, 000000). "В России также распространены пароли, содержащие названия городов, имён детей или домашних питомцев, а также слова на русском языке, написанные латиницей (например, mama)", - заключил Камышев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

