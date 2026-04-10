Пенсионные накопления: где скрыт главный резерв роста экономики

Пенсионные накопления: где скрыт главный резерв роста экономики - 10.04.2026, ПРАЙМ

Пенсионные накопления: где скрыт главный резерв роста экономики

Отрасль негосударственных пенсионных фондов продолжает развиваться. За пять лет объем пенсионных сбережений в НПФ увеличился с 5,7 триллиона до 6,6 триллиона... | 10.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-10T05:05+0300

2026-04-10T05:05+0300

2026-04-10T05:05+0300

МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Отрасль негосударственных пенсионных фондов продолжает развиваться. За пять лет объем пенсионных сбережений в НПФ увеличился с 5,7 триллиона до 6,6 триллиона рублей, что составляет 3,1 процента от валового внутреннего продукта страны. Объем пенсионных накоплений под управлением государственной управляющей компании "ВЭБ.РФ" по итогам 2025 года достиг 2,8 триллиона рублей.Важным драйвером роста стало развитие программы долгосрочных сбережений (ПДС) и повышение интереса к ней со стороны граждан. ПДС уверенно заняла нишу на рынке негосударственного пенсионного обеспечения. На сегодняшний день, к началу марта 2026 года, общее количество заключенных договоров ПДС превысило 11,5 миллиона человек, а объем средств в программе превысил 830 миллиардов рублей.Еще один важный вектор развития рынка негосударственного пенсионного обеспечения — корпоративные пенсионные программы (КПП), которые все чаще предлагают работодатели своим сотрудникам. Средний возраст работников в России по данным на март 2026 года составляет 42,5 года, при этом по данным Минтруда в ряде ключевых отраслей экономики доля работников старше 50 лет превышает 35 процентов от общего числа занятых. В таких условиях работодатели стараются не только привлекать молодежь, но и удерживать опытные кадры. Для этого компании активно внедряют программы различных видов поддержки — от расширенного добровольного медицинского страхования до корпоративных пенсионных программ. В то же время КПП пока еще не получили широкого распространения в нашей стране и имеют значительный потенциал для развития.Опыт наиболее успешных зарубежных стран показывает, что для сохранения привычного образа жизни после завершения трудовой карьеры необходимо развивать как индивидуальные, так и корпоративные негосударственные пенсионные программы. Многоуровневые пенсионные системы признаны Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирным банком в качестве наиболее эффективных — они позволяют обеспечить более высокое качество жизни в условиях ограниченного бюджетного ресурса, связанного с демографической ситуацией и трансформацией рынка труда. В результате в Австралии, Дании, Нидерландах, Великобритании, Канаде, США, Норвегии и странах Латинской Америки доля охвата работающего населения такими программами достигает 80–90 процентов, а так называемый коэффициент замещения пенсией утраченного заработка превышает 70 процентов в наиболее успешных странах, что соответствует рекомендациям Всемирного банка.Сегодня перед отраслью негосударственных пенсионных фондов в нашей стране стоит задача развития корпоративных пенсионных программ для значительного увеличения охвата населения как наиболее эффективного инструмента повышения финансового благополучия работников после выхода на пенсию. План на ближайшее время — сделать так, чтобы "пенсия от предприятия" перестала быть редким бонусом и охватила как можно больше работников. Такой подход выгоден всем: компании удерживают ценные кадры, а сотрудники получают надежную прибавку к государственным выплатам.В 2025 году были законодательно утверждены налоговые стимулы для компаний, которые будут осуществлять софинансирование взносов сотрудников в программу долгосрочных сбережений. С этого момента бизнес сможет учитывать затраты на софинансирование в расходах при расчете налога на прибыль и таким образом уменьшать налоговую базу. Возможность учета взносов работодателя по ПДС в пользу работников в составе расходов на оплату труда по налогу на прибыль организаций поможет значительно ускорить увеличение количества участников ПДС и объемов вложений в нее.По оценкам Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), в случае увеличения доли охвата населения программами КПП с 8 процентов от занятого населения до хотя бы 20 процентов можно ожидать рост участников КПП с 6 миллионов человек до 14,7 миллиона человек. Увеличение охвата населения КПП при регулярных отчислениях приведет к росту средств НПФ в части негосударственного пенсионного обеспечения — с 2,4 триллиона рублей до 34,1 триллиона рублей (16 процентов от ВВП) при охвате 20 процентов занятого населения. Однако достижение таких параметров требует системных мер.Одним из ключевых направлений остается повышение уровня информированности и финансовой грамотности населения: практическое понимание принципов и выгоды долгосрочных накоплений и возможностей КПП будет способствовать росту участия людей в таких программах. Опросы показывают, что спрос на КПП растет — и со стороны работодателей, и со стороны сотрудников. По мнению НАПФ, КПП должны стать неотъемлемой частью социального пакета, который предлагают сотрудникам работодатели. Более активное вовлечение российских работодателей в корпоративные пенсионные программы может стать эффективным инструментом для решения кадровых задач бизнеса, повышения финансовой защищенности сотрудников и развития экономики страны.Важную роль играют и экономические стимулы для бизнеса. Налоговые льготы позволят компаниям направлять средства на будущие пенсии сотрудников без налога на прибыль, тем самым делая участие в корпоративной пенсионной системе экономически выгодным. Дополнительным фактором может стать упрощение механизмов подключения к программам, развитие цифровых сервисов и платформ, что позволит сделать участие в КПП более удобным для всех сторон.Автор: Сергей Беляков, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов

https://1prime.ru/20260401/pensiya-868821592.html

Сергей Беляков https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847305295_62:0:1200:1138_100x100_80_0_0_78763e7201097d9f214207a00e454d7c.jpg

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Сергей Беляков https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847305295_62:0:1200:1138_100x100_80_0_0_78763e7201097d9f214207a00e454d7c.jpg

финансы, нпф, мнения аналитиков