Юрист объяснил, что будет, если не снимать пенсию с карты

2026-04-10T03:03+0300

МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Многие пенсионеры обеспокоены вопросом: могут ли приостановить выплату пенсии, если долгое время не снимать деньги с банковской карты? О том, что говорит закон и позиция Конституционного Суда по этому вопросу, агентству “Прайм” рассказал управляющий партнер Sakura Legal Даниил Базылев.По словам юриста, распространенное мнение о "правиле шести месяцев" требует важного уточнения. Эта норма действительно существует: если пенсионер в течение шести месяцев подряд не получает назначенную ему пенсию, выплата может быть приостановлена. Однако ключевой момент — как именно доставляется пенсия. И здесь позиция Конституционного Суда РФ, изложенная в Постановлении от 7 апреля 2022 года № 14-П, кардинально меняет понимание ситуации."Правило "шести месяцев" не действует, когда пенсия приходит на банковскую карту. Конституционный Суд РФ прямо указал: если доставка пенсии производится через банк путем зачисления на счет пенсионера, то факт её длительного неполучения в принципе невозможен, поскольку с момента зачисления денег на счёт пенсия считается фактически полученной вне зависимости от того, совершал ли пенсионер операции с этими средствами", — пояснил Базылев.Юрист подчеркивает, что возможность приостановления выплаты пенсии по основаниям, связанным с её длительным неполучением, должна быть исключена именно для тех, кто получает пенсию на банковскую карту. В противном случае, как указал Конституционный Суд, право гражданина на получение пенсии оказалось бы поставленным в зависимость исключительно от того, совершает ли он операции со своими деньгами. Пенсионеры, которые накапливают средства и не снимают их в течение шести месяцев, фактически лишались бы части причитающихся им выплат, что несовместимо с Конституцией.Таким образом, пенсионерам, получающим выплаты на банковскую карту, можно не беспокоиться: их пенсия не будет приостановлена из-за того, что они долго не снимают деньги. Деньги зачисляются на счёт и считаются полученными в момент зачисления. Кроме того, любое решение Социального фонда России о приостановке выплаты пенсии может быть обжаловано в судебном порядке, напоминает эксперт.

финансы, банки, социальный фонд, пенсии