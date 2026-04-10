Песков прокомментировал пасхальное перемирие
2026-04-10T13:09+0300
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Пасхальное перемирие носит гуманитарный характер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Оно носит гуманитарный характер. Светлый праздник Пасхи - это святой праздник для нашей страны, также и для Украины, для украинцев, для украинского народа, поэтому носит исключительно гуманитарный характер", - сказал Песков журналистам. Ранее президент РФ в связи с праздником Пасхи объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
