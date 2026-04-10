https://1prime.ru/20260410/peskov-869053649.html

Песков прокомментировал пасхальное перемирие

2026-04-10T13:09+0300

политика

общество

россия

украина

рф

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Пасхальное перемирие носит гуманитарный характер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Оно носит гуманитарный характер. Светлый праздник Пасхи - это святой праздник для нашей страны, также и для Украины, для украинцев, для украинского народа, поэтому носит исключительно гуманитарный характер", - сказал Песков журналистам. Ранее президент РФ в связи с праздником Пасхи объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

https://1prime.ru/20260409/zelenskiy-869039113.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

