https://1prime.ru/20260410/popov--869058075.html

Экс-замминистра обороны Попов получил 19 лет колонии строгого режима

Суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, обвиняемого в получении взяток и мошенничестве, передает | 10.04.2026, ПРАЙМ

общество

рф

московская область

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0a/869057906_0:54:2993:1738_1920x0_80_0_0_e06fc535f1884a79783eb2456040281d.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, обвиняемого в получении взяток и мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда. "Окончательно назначить Попову наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - решил суд. Попов участвует в заседании по видеосвязи из СИЗО из-за состояния здоровья, ему даже разрешили слушать судью сидя. Прокурор требовал для него 22 лет колонии. Попов обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия. В суде ранее он заявил, что вину не признает. Основная часть процесса проходила в закрытом режиме. Как сообщал СК, в 2022-2024 годах Попов совместно с замначальника Главного управления инновационного развития Владимиром Шестеровым и директором парка "Патриот" Вячеславом Ахмедовым внесли ложные сведения о стройработах в парке, совершив многомиллионное хищение. Кроме того, в 2014-2024 годах он получил взятку в 45 миллионов рублей от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" за общее покровительство. Следствие установило, что Попов в 2022 году, уже после начала СВО, как организатор преступной группы поручил Шестерову и Ахмедову построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что сдаются на территории парка "Патриот" в аренду гостям для отдыха. В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка. Также следствие установило, что в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил работников парка "Патриот", освободив их от обязанностей, чем причинил ущерб государству на сумму свыше восьми миллионов рублей. При осмотре его жилища изъяты незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы. Имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей арестовано. Признавшие вину Шестеров и Ахмедов были приговорены к шести и пяти годам лишения свободы. В суде они указывали, что выполняли приказы Попова, боялись его ослушаться, какой-либо выгоды от преступной деятельности не получили.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

