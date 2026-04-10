Профицит внешней торговли России в январе-феврале снизился на 33,3 процента
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли России в январе-феврале 2026 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 33,3%, до 14,04 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
"По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-феврале 2026 года составил 99,3 млрд долларов США и по сравнению с январем-февралем 2025 года сократился на 4,0%, в том числе экспорт – 56,7 млрд долларов США (снижение на 9,0%), импорт – 42,6 млрд долларов США (рост на 3,5%)", - говорится в сообщении ведомства.
В первые два месяца прошлого года экспорт из России составлял 62,2 миллиарда долларов, импорт - 41,2 миллиарда долларов. Таким образом, профицит внешней торговли РФ снизился с 21,1 миллиарда долларов в январе-феврале 2025 года до 14,04 миллиарда долларов за аналогичный период 2026 года.
"Основой российского экспорта в январе - феврале 2026 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 50,4%. В товарной структуре импорта в январе-феврале 2026 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 48,5%", - отмечается в сообщении.
Доля стран Азиатского региона в общем объеме товарооборота составила 74,8%, при этом товарооборот с ними снизился на 1,6% в годовом выражении. На Европейские страны пришлось 18,3% внешней торговли РФ, товарооборот с ними снизился на 7,8%. Доля стран Американского континента в общем объеме товарооборота составила 3,8%, с ними товарооборот снизился на 9,6%. А доля стран Африки во внешней торговле составила 3,3%, снижение товарооборота с ними составило 22,4%, отмечается в сообщении ФТС.