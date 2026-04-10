https://1prime.ru/20260410/proval-869059236.html
СМИ рассказали, что случилось с Зеленским на Ближнем Востоке
Отправка Владимиром Зеленским украинских специалистов ПВО на Ближний Восток обернулась неудачей, пишет L'AntiDiplomatico.
общество
мировая экономика
ближний восток
тегеран
иран
владимир зеленский
дональд трамп
вкс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Отправка Владимиром Зеленским украинских специалистов ПВО на Ближний Восток обернулась неудачей, пишет L'AntiDiplomatico."После того как Зеленский предложил "помощь" в конфликте в Персидском заливе, арабские шейхи попросили украинских специалистов по ПВО уехать. Оказалось, что все пять объектов, которые те "защищали", были уничтожены. Более того, украинские ракеты ПВО попали по двум небоскребам в Эмиратах. В итоге Киев нажил себе врагов в Тегеране: Иран нанес удар по украинской базе и складам БПЛА в ОАЭ. Склады уничтожены, а 21 "специалист" из Украины не вернулся домой", — говорится в публикации.Представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил 28 марта, что ВКС и ВМС Корпуса стражей исламской революции поразили военный склад в Дубае, где находились более 20 украинцев.В среду ночью американский лидер Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
L'AD: украинских специалистов выгнали из стран Ближнего Востока