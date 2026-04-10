Путин оценил ядерный щит, заложенный в Саровском центре - 10.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260410/putin-869055969.html
Путин оценил ядерный щит, заложенный в Саровском центре
Путин оценил ядерный щит, заложенный в Саровском центре - 10.04.2026, ПРАЙМ
Путин оценил ядерный щит, заложенный в Саровском центре
Президент России Владимир Путин в поздравлении с 80-летием Российского федерального ядерного центра Всероссийского НИИ экспериментальной физики подчеркнул, что... | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T14:20+0300
2026-04-10T14:20+0300
политика
россия
общество
рф
арктика
владимир путин
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 80-летием Российского федерального ядерного центра Всероссийского НИИ экспериментальной физики подчеркнул, что именно в Саровском ядерном центре был заложен фундамент ядерного щита, которые многие годы надёжно обеспечивает безопасность и суверенитет РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Этот юбилей – большое, значимое событие не только для вашего коллектива, но и для отечественной атомной отрасли, для всей России, ведь именно в Саровском ядерном центре был заложен фундамент ядерного щита, который на протяжении многих лет надёжно обеспечивает безопасность и суверенитет нашей страны, созданы уникальные конструкторские разработки, открывшие новые возможности для укрепления оборонно-промышленного комплекса, развития энергетики, транспорта и медицины, освоения Арктики, Мирового океана, космоса", - говорится в послании. Российский лидер отметил, что в основе этих впечатляющих побед и достижений находятся самоотверженный, героический труд выдающихся учёных, инженеров, специалистов. Путин подчеркнул, что их открытия, энтузиазм и подвижничество представляют яркий пример командной, высокопрофессиональной работы, а также верности делу и интересам Родины. "Отрадно, что вы достойно продолжаете славные традиции своих предшественников, ветеранов Центра, вносите весомый вклад в формирование технологической независимости страны, в развитие приоритетных направлений науки и экономики", - добавил президент. Путин пожелал сотрудникам и ветеранам центра реализации намеченных планов на благо России и ее народа. Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом". Институт был основан 9 апреля 1946 года для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр РФ, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
https://1prime.ru/20260410/zelenskiy-869050689.html
рф
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_0e54167cc4a4086ca9d251003ab1cccc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, арктика, владимир путин, росатом
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, АРКТИКА, Владимир Путин, Росатом
14:20 10.04.2026
 
Путин оценил ядерный щит, заложенный в Саровском центре

Путин: заложенный в Саровском центре ядерный щит надежно защищает Россию

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 80-летием Российского федерального ядерного центра Всероссийского НИИ экспериментальной физики подчеркнул, что именно в Саровском ядерном центре был заложен фундамент ядерного щита, которые многие годы надёжно обеспечивает безопасность и суверенитет РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Этот юбилей – большое, значимое событие не только для вашего коллектива, но и для отечественной атомной отрасли, для всей России, ведь именно в Саровском ядерном центре был заложен фундамент ядерного щита, который на протяжении многих лет надёжно обеспечивает безопасность и суверенитет нашей страны, созданы уникальные конструкторские разработки, открывшие новые возможности для укрепления оборонно-промышленного комплекса, развития энергетики, транспорта и медицины, освоения Арктики, Мирового океана, космоса", - говорится в послании.
Российский лидер отметил, что в основе этих впечатляющих побед и достижений находятся самоотверженный, героический труд выдающихся учёных, инженеров, специалистов. Путин подчеркнул, что их открытия, энтузиазм и подвижничество представляют яркий пример командной, высокопрофессиональной работы, а также верности делу и интересам Родины.
"Отрадно, что вы достойно продолжаете славные традиции своих предшественников, ветеранов Центра, вносите весомый вклад в формирование технологической независимости страны, в развитие приоритетных направлений науки и экономики", - добавил президент.
Путин пожелал сотрудникам и ветеранам центра реализации намеченных планов на благо России и ее народа.
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом". Институт был основан 9 апреля 1946 года для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр РФ, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
ПолитикаРОССИЯОбществоРФАРКТИКАВладимир ПутинРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала