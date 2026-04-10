"Это может повлиять". В Германии забили тревогу из-за сигнала Путина
Подписание Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида советского народа стало сигналом для Германии, сообщает немецкая газета Junge Welt.
2026-04-10T15:30+0300
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Подписание Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида советского народа стало сигналом для Германии, сообщает немецкая газета Junge Welt. "Это решение может иметь последствия для ученых, журналистов и других лиц, отрицающих геноцид советских людей. <…> Закон будет применяться как в России, так и за рубежом. Следовательно, он может также повлиять на демонтаж кладбища советских военнопленных в Германии", — отмечается в статье.Издание отметило, что в последние годы на Украине, в странах Балтии и других государствах Восточной Европы было демонтировано множество мемориалов. В четверг российский президент утвердил закон, предусматривающий тюремное заключение сроком до пяти лет за отрицание или одобрение факта геноцида народа СССР, а также за оскорбление памяти жертв этого геноцида и осквернение их могил как в России, так и за ее пределами. В феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что вопрос сохранения памятников советским воинам тесно связан с темой геноцида советского народа и Холокоста, и что борьба с этими памятниками в некоторых странах является "уничтожением основ международного права".
германия, украина, балтия, мария захарова, владимир путин, мид рф
JW: подписание закона о геноциде народа СССР стало сигналом Путина для Германии