"Это может повлиять". В Германии забили тревогу из-за сигнала Путина - 10.04.2026, ПРАЙМ
"Это может повлиять". В Германии забили тревогу из-за сигнала Путина
Подписание Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида советского народа стало сигналом для Германии, сообщает немецкая газета Junge Welt. | 10.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260410/germaniya-869055425.html
https://1prime.ru/20260127/putin-866936601.html
15:30 10.04.2026
 
"Это может повлиять". В Германии забили тревогу из-за сигнала Путина

JW: подписание закона о геноциде народа СССР стало сигналом Путина для Германии

МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Подписание Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида советского народа стало сигналом для Германии, сообщает немецкая газета Junge Welt.
"Это решение может иметь последствия для ученых, журналистов и других лиц, отрицающих геноцид советских людей. <…> Закон будет применяться как в России, так и за рубежом. Следовательно, он может также повлиять на демонтаж кладбища советских военнопленных в Германии", — отмечается в статье.
Издание отметило, что в последние годы на Украине, в странах Балтии и других государствах Восточной Европы было демонтировано множество мемориалов.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2026
СМИ сообщили о неожиданном шаге Германии против России
13:57
В четверг российский президент утвердил закон, предусматривающий тюремное заключение сроком до пяти лет за отрицание или одобрение факта геноцида народа СССР, а также за оскорбление памяти жертв этого геноцида и осквернение их могил как в России, так и за ее пределами.
В феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что вопрос сохранения памятников советским воинам тесно связан с темой геноцида советского народа и Холокоста, и что борьба с этими памятниками в некоторых странах является "уничтожением основ международного права".
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Россия никогда не забудет чудовищных преступлений в Освенциме, заявил Путин
27 января, 12:36
 
