Разновидности голубцов определены в рамках первого ГОСТа
Разновидности голубцов определены в рамках первого ГОСТа - 10.04.2026, ПРАЙМ
Разновидности голубцов определены в рамках первого ГОСТа
Разновидности голубцов определены в рамках первого ГОСТа традиционной русской кухни - так, постое блюдо допускается тушить с овощной или грибной начинкой в... | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T05:47+0300
2026-04-10T05:47+0300
2026-04-10T05:47+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869046167.jpg?1775789266
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Разновидности голубцов определены в рамках первого ГОСТа традиционной русской кухни - так, постое блюдо допускается тушить с овощной или грибной начинкой в постном бульоне, следует из проекта ГОСТа, который есть в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, под классическими голубцами понимается горячее блюдо из предварительно бланшированных, начиненных сырым мясным фаршем с крупами и свернутых листьев белокочанной капусты, тушенных в сметане или бульоне с овощами. При этом для ленивых голубцов обжаренный фарш тушат вместе с нашинкованной и предварительно бланшированной капустой.
По другому способу, все ингредиенты смешивают, придают форму котлет и запекают в соусе. Существует и такой вид голубцов, как с начинкой из рыбы, раков или морепродуктов.
Подавать голубцы рекомендуется как горячее блюдо или закуску без гарниров, с подливкой, в которой они тушились.
Пока рекомендации по русской кухне разработаны только для 133 блюд, но в дальнейшем планируется их расширить. В ГОСТе есть в том числе супы и горячие блюда, салаты, выпечка, закуски, напитки и даже традиционные русские приправы.
бизнес
Разновидности голубцов определены в рамках первого ГОСТа
Разновидности голубцов определены в рамках первого ГОСТа традиционной русской кухни
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Разновидности голубцов определены в рамках первого ГОСТа традиционной русской кухни - так, постое блюдо допускается тушить с овощной или грибной начинкой в постном бульоне, следует из проекта ГОСТа, который есть в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, под классическими голубцами понимается горячее блюдо из предварительно бланшированных, начиненных сырым мясным фаршем с крупами и свернутых листьев белокочанной капусты, тушенных в сметане или бульоне с овощами. При этом для ленивых голубцов обжаренный фарш тушат вместе с нашинкованной и предварительно бланшированной капустой.
По другому способу, все ингредиенты смешивают, придают форму котлет и запекают в соусе. Существует и такой вид голубцов, как с начинкой из рыбы, раков или морепродуктов.
Подавать голубцы рекомендуется как горячее блюдо или закуску без гарниров, с подливкой, в которой они тушились.
Пока рекомендации по русской кухне разработаны только для 133 блюд, но в дальнейшем планируется их расширить. В ГОСТе есть в том числе супы и горячие блюда, салаты, выпечка, закуски, напитки и даже традиционные русские приправы.