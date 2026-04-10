Рябков рассказал об участии кубинской делегации в ПМЭФ

Рябков рассказал об участии кубинской делегации в ПМЭФ - 10.04.2026, ПРАЙМ

Рябков рассказал об участии кубинской делегации в ПМЭФ

Вопрос участия кубинской делегации в ПМЭФ прорабатывается, она может быть солидной, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. | 10.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-10T02:22+0300

2026-04-10T02:22+0300

2026-04-10T02:22+0300

ГАВАНА, 10 апр - ПРАЙМ. Вопрос участия кубинской делегации в ПМЭФ прорабатывается, она может быть солидной, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Мы обсуждали на всех встречах сегодня в Гаване экономическую тематику, она была среди основных сюжетов. В проработке находится формат участия кубинцев в ПМЭФ, пока рано говорить об окончательных решениях, но уровень, я уверен, будет солидным", - сказал он журналистам. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Организатор – фонд "Росконгресс". РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

рф

гавана

россия, мировая экономика, рф, гавана, сергей рябков, росконгресс