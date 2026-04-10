Рябков рассказал об участии кубинской делегации в ПМЭФ - 10.04.2026, ПРАЙМ
Рябков рассказал об участии кубинской делегации в ПМЭФ
Рябков рассказал об участии кубинской делегации в ПМЭФ - 10.04.2026, ПРАЙМ
Рябков рассказал об участии кубинской делегации в ПМЭФ
Вопрос участия кубинской делегации в ПМЭФ прорабатывается, она может быть солидной, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T02:22+0300
2026-04-10T02:22+0300
ГАВАНА, 10 апр - ПРАЙМ. Вопрос участия кубинской делегации в ПМЭФ прорабатывается, она может быть солидной, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Мы обсуждали на всех встречах сегодня в Гаване экономическую тематику, она была среди основных сюжетов. В проработке находится формат участия кубинцев в ПМЭФ, пока рано говорить об окончательных решениях, но уровень, я уверен, будет солидным", - сказал он журналистам. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Организатор – фонд "Росконгресс". РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
россия, мировая экономика, рф, гавана, сергей рябков, росконгресс
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Гавана, Сергей Рябков, Росконгресс
02:22 10.04.2026
 
Рябков рассказал об участии кубинской делегации в ПМЭФ

Замглавы МИД Рябков: кубинская делегация на ПМЭФ может быть солидной

ГАВАНА, 10 апр - ПРАЙМ. Вопрос участия кубинской делегации в ПМЭФ прорабатывается, она может быть солидной, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы обсуждали на всех встречах сегодня в Гаване экономическую тематику, она была среди основных сюжетов. В проработке находится формат участия кубинцев в ПМЭФ, пока рано говорить об окончательных решениях, но уровень, я уверен, будет солидным", - сказал он журналистам.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Организатор – фонд "Росконгресс". РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФГаванаСергей РябковРосконгресс
 
 
