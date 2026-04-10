Агрессивная политика США сохраняется, заявил Рябков
Агрессивная политика США сохраняется, заявил Рябков - 10.04.2026, ПРАЙМ
Агрессивная политика США сохраняется, заявил Рябков
Агрессивная политика и санкции США во многих регионах мира сохраняются, однако не приносят Вашингтону желаемых результатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей... | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T02:52+0300
2026-04-10T02:52+0300
2026-04-10T02:52+0300
ГАВАНА, 10 апр – ПРАЙМ. Агрессивная политика и санкции США во многих регионах мира сохраняются, однако не приносят Вашингтону желаемых результатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Агрессивная политика США сохраняется. Она проецируется на многие регионы мира… Сейчас очевидно, что силовые методы, как и санкции, как и политический диктат не приносит искомых результатов", - заявил Рябков журналистам в Гаване в ходе визита.
Рябков также отметил, что мир стал свидетелем ужасающей войны, развязанной США совместно с Израилем против Ирана, которая ввергла ближневосточный регион в новое вооруженное противостояние.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Агрессивная политика США сохраняется, заявил Рябков
Рябков: агрессивная политика США сохраняется, но не приносит желаемых результатов
ГАВАНА, 10 апр – ПРАЙМ. Агрессивная политика и санкции США во многих регионах мира сохраняются, однако не приносят Вашингтону желаемых результатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Агрессивная политика США сохраняется. Она проецируется на многие регионы мира… Сейчас очевидно, что силовые методы, как и санкции, как и политический диктат не приносит искомых результатов", - заявил Рябков журналистам в Гаване в ходе визита.
Рябков также отметил, что мир стал свидетелем ужасающей войны, развязанной США совместно с Израилем против Ирана, которая ввергла ближневосточный регион в новое вооруженное противостояние.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.