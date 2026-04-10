https://1prime.ru/20260410/rjabki-869043993.html

Агрессивная политика США сохраняется, заявил Рябков

2026-04-10T02:52+0300

экономика

россия

мировая экономика

сша

куба

вашингтон

сергей рябков

дональд трамп

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869043993.jpg?1775778746

ГАВАНА, 10 апр – ПРАЙМ. Агрессивная политика и санкции США во многих регионах мира сохраняются, однако не приносят Вашингтону желаемых результатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Агрессивная политика США сохраняется. Она проецируется на многие регионы мира… Сейчас очевидно, что силовые методы, как и санкции, как и политический диктат не приносит искомых результатов", - заявил Рябков журналистам в Гаване в ходе визита. Рябков также отметил, что мир стал свидетелем ужасающей войны, развязанной США совместно с Израилем против Ирана, которая ввергла ближневосточный регион в новое вооруженное противостояние. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

