Акция "Бессмертного полка" пройдет в смешанном формате
Акция "Бессмертного полка" пройдет в смешанном формате - 10.04.2026, ПРАЙМ
Акция "Бессмертного полка" пройдет в смешанном формате
Акция "Бессмертный полк" в 2026 году будет проводиться как очно, так и в онлайн-формате, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам... | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T12:19+0300
2026-04-10T12:19+0300
2026-04-10T12:19+0300
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Акция "Бессмертный полк" в 2026 году будет проводиться как очно, так и в онлайн-формате, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. "У нас, безусловно, будет общая задача провести его (празднование Дня Победы - ред.) на высоком уровне, и акции "Бессмертный полк". Там, где можно, они пройдут по решению глав субъектов в очном формате. Там, где по соображениям безопасности они будут проводиться онлайн, там мы будем делать все, чтобы сохранить память о подвигах наших дедов и прадедов в онлайн-режиме", - сказал Новиков заседании коллегии Росмолодежи.
рф
общество , россия, рф, сергей новиков
Общество , РОССИЯ, РФ, Сергей Новиков
Акция "Бессмертного полка" пройдет в смешанном формате
Новиков: "Бессмертный полк" в 2026 году будет проходить как очно, так и онлайн