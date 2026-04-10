Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росрыболовство оценило поставки российской рыбы в страны Ближнего Востока - 10.04.2026, ПРАЙМ
Росрыболовство оценило поставки российской рыбы в страны Ближнего Востока
2026-04-10T06:18+0300
экономика
бизнес
россия
ближний восток
росрыболовство
2026
06:18 10.04.2026
 
Росрыболовство оценило поставки российской рыбы в страны Ближнего Востока

Глава Росрыболовства Шестаков: поставки рыбы в страны Ближнего Востока не такие большие

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Поставки российской рыбы в страны Ближнего Востока не такие большие, чтобы "переживать" за эти объемы, заявил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков по итогам расширенного заседания коллегии ведомства.
"У нас не такие большие поставки в страны Ближнего Востока, чтобы как-то, так скажем, переживать за эти объемы... Рыба туда практически не идет. Туда начали развиваться поставки краба, но тоже объем пока минимальный", - сказал он.
По словам Шестакова, ведомство больше беспокоят риски роста цен судового топлива для рыбопромышленных компаний. "Потому что это, конечно, повлечет в том числе увеличение их затрат", - добавил глава Росрыболовства.
Правительство России ранее продлило до 28 февраля 2026 года включительно запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей.
 
