Росрыболовство оценило поставки российской рыбы в страны Ближнего Востока

Поставки российской рыбы в страны Ближнего Востока не такие большие, чтобы "переживать" за эти объемы, заявил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков по... | 10.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Поставки российской рыбы в страны Ближнего Востока не такие большие, чтобы "переживать" за эти объемы, заявил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков по итогам расширенного заседания коллегии ведомства. "У нас не такие большие поставки в страны Ближнего Востока, чтобы как-то, так скажем, переживать за эти объемы... Рыба туда практически не идет. Туда начали развиваться поставки краба, но тоже объем пока минимальный", - сказал он. По словам Шестакова, ведомство больше беспокоят риски роста цен судового топлива для рыбопромышленных компаний. "Потому что это, конечно, повлечет в том числе увеличение их затрат", - добавил глава Росрыболовства. Правительство России ранее продлило до 28 февраля 2026 года включительно запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей.

