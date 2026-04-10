Росрыболовство оценило объем экспорта рыбы из России в 2026 году - 10.04.2026, ПРАЙМ
Росрыболовство оценило объем экспорта рыбы из России в 2026 году
Объем экспорта рыбы из России в 2026 году будет на уровне прошлого года, но в стоимостном выражении Россия может получить гораздо больше, чем в 2025 году,... | 10.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Объем экспорта рыбы из России в 2026 году будет на уровне прошлого года, но в стоимостном выражении Россия может получить гораздо больше, чем в 2025 году, рассказал журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Ожидаем, что экспорт по итогам 2026 года будет на уровне прошлого года. При этом в том числе из-за конъюнктуры рынка мы можем получить гораздо больше в стоимостном выражении, по сравнению с 2025 годом", - сказал он по итогам расширенного заседания коллегии ведомства. Шестаков отметил, что с начала 2026 года Россия идет с опережением по стоимости экспорта на 11%. "В прошлом году мы экспортировали на 6,1 миллиарда долларов, по итогам текущего года показатель может быть еще выше", - подчеркнул он. Глава Росрыболовства продолжил, что Россия поставляет рыбу и морепродукты больше чем в 100 стран мира и нужно работать не над расширением направлений, а, скорее, над открытием предприятий, которые смогут туда поставлять рыбопродукцию. Говоря об импорте, он отметил, что цели его наращивать не стоит, но "ничего страшного" в росте объемов ввозимой рыбы нет. По словам Шестакова, импорт по итогам 2025 года вырос на 6% в физическом выражении. "Что касается импорта, здесь ситуация меньше от нас зависит. Мы его специально никогда не наращивали. Это действительно новый ассортимент, который привозят", - добавил Шестаков. В среду стало известно, что по оценке Минсельхоза, в 2025 году уровень самообеспечения России рыбой составил почти 123%, а потребление рыбы достигло 25,8 килограмма на человека в год.
07:15 10.04.2026
 
Росрыболовство оценило объем экспорта рыбы из России в 2026 году

Глава Росрыболовства Шестаков: экспорт рыбы в 2026 году будет на уровне прошлого года

