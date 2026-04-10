Эксперт рассказала, когда в Центральной России появятся комары - 10.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, когда в Центральной России появятся комары
01:49 10.04.2026
 
Эксперт рассказала, когда в Центральной России появятся комары

Эксперт Воронова: комары в Центральной России появятся сразу после ближайших заморозков

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Комары в Центральной России появятся сразу после ближайших заморозков, для этого есть все условия, рассказала РИА Новости телеведущая, писатель, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
"Сейчас прогнозируют заморозки. Вот сразу после них комары и появятся. Для этого есть все условия", - отметила она, говоря о центральных регионах страны.
Воронова уточнила, что наличие влажности, устойчивая температура воздуха в плюс 10-12 градусов и полный сход снега позволят комарам появиться.
"Как снега не будет, примерно через неделю услышим знакомый комариный писк", - подытожила эксперт.
 
