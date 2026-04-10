https://1prime.ru/20260410/rossija-869043371.html

Эксперт рассказала, когда в Центральной России появятся комары

Эксперт рассказала, когда в Центральной России появятся комары - 10.04.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, когда в Центральной России появятся комары

Комары в Центральной России появятся сразу после ближайших заморозков, для этого есть все условия, рассказала РИА Новости телеведущая, писатель, эксперт Союза... | 10.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-10T01:49+0300

2026-04-10T01:49+0300

2026-04-10T01:49+0300

экономика

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869043371.jpg?1775774941

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Комары в Центральной России появятся сразу после ближайших заморозков, для этого есть все условия, рассказала РИА Новости телеведущая, писатель, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. "Сейчас прогнозируют заморозки. Вот сразу после них комары и появятся. Для этого есть все условия", - отметила она, говоря о центральных регионах страны. Воронова уточнила, что наличие влажности, устойчивая температура воздуха в плюс 10-12 градусов и полный сход снега позволят комарам появиться. "Как снега не будет, примерно через неделю услышим знакомый комариный писк", - подытожила эксперт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество