Россия и Куба не недооценивают угрозы США, заявил Рябков

Россия и Куба не недооценивают угрозы США, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. | 10.04.2026, ПРАЙМ

ГАВАНА, 10 апр – ПРАЙМ. Россия и Куба не недооценивают угрозы США, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Куба будет "следующей" для Вашингтона в ближайшее время, не уточнив подробностей. "Сейчас очевидно, что силовые методы, как и санкции, как и политический диктат, не приносят исходных результатов. Тем не менее агрессивность в качестве основы политики США сохраняется в полной мере, и Куба является прямым объектом этой политики. Естественно, угрозы ни мы, ни кубинские друзья, возникающие в связи с проведением подобной линии администрации Трампа, не недооцениваем", - сказал Рябков журналистам. Он отметил, что лучший ответ всему этому – полное глубокое доверительное взаимодействие, совместный поиск и нахождение практических решений проблем в разных областях, в том числе и прежде всего в тех сферах, где нужно "первоочередным порядком преодолевать американскую блокаду". Президент США в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из государств, продающих или поставляющих нефть Кубе.

