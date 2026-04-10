https://1prime.ru/20260410/rossija-869044082.html
Россия и Куба не недооценивают угрозы США, заявил Рябков
Россия и Куба не недооценивают угрозы США, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. | 10.04.2026, ПРАЙМ
экономика
мировая экономика
россия
куба
сша
рф
сергей рябков
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869044082.jpg?1775779109
ГАВАНА, 10 апр – ПРАЙМ. Россия и Куба не недооценивают угрозы США, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Куба будет "следующей" для Вашингтона в ближайшее время, не уточнив подробностей.
"Сейчас очевидно, что силовые методы, как и санкции, как и политический диктат, не приносят исходных результатов. Тем не менее агрессивность в качестве основы политики США сохраняется в полной мере, и Куба является прямым объектом этой политики. Естественно, угрозы ни мы, ни кубинские друзья, возникающие в связи с проведением подобной линии администрации Трампа, не недооцениваем", - сказал Рябков журналистам.
Он отметил, что лучший ответ всему этому – полное глубокое доверительное взаимодействие, совместный поиск и нахождение практических решений проблем в разных областях, в том числе и прежде всего в тех сферах, где нужно "первоочередным порядком преодолевать американскую блокаду".
Президент США в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из государств, продающих или поставляющих нефть Кубе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
