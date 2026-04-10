Россия и Куба не недооценивают угрозы США, заявил Рябков - 10.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260410/rossija-869044082.html
Россия и Куба не недооценивают угрозы США, заявил Рябков
экономика
мировая экономика
россия
куба
сша
рф
сергей рябков
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869044082.jpg?1775779109
Россия и Куба не недооценивают угрозы США, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Россия и Куба не недооценивают угрозы США

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ГАВАНА, 10 апр – ПРАЙМ. Россия и Куба не недооценивают угрозы США, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Куба будет "следующей" для Вашингтона в ближайшее время, не уточнив подробностей.
"Сейчас очевидно, что силовые методы, как и санкции, как и политический диктат, не приносят исходных результатов. Тем не менее агрессивность в качестве основы политики США сохраняется в полной мере, и Куба является прямым объектом этой политики. Естественно, угрозы ни мы, ни кубинские друзья, возникающие в связи с проведением подобной линии администрации Трампа, не недооцениваем", - сказал Рябков журналистам.
Он отметил, что лучший ответ всему этому – полное глубокое доверительное взаимодействие, совместный поиск и нахождение практических решений проблем в разных областях, в том числе и прежде всего в тех сферах, где нужно "первоочередным порядком преодолевать американскую блокаду".
Президент США в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из государств, продающих или поставляющих нефть Кубе.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала