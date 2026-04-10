Россия вошла в десятку импортеров итальянской парфюмерии
2026-04-10T04:53+0300
РИМ, 10 апр – ПРАЙМ. Россия входит в десятку импортеров итальянской парфюмерно-косметической продукции несмотря на ожидаемый по итогам 2025 года спад поставок, объем итальянского экспорта составил 280 миллионов евро, сообщили РИА Новости в отраслевой ассоциации Cosmetica Italiana.
"Россия занимает девятое место по стоимости итальянского экспорта парфюмерно-косметической продукции, хотя в 2025 году ожидается резкое снижение более чем на 10%", - сообщил собеседник агентства.
Экспорт итальянской бьюти-сферы в Россию составляет приблизительно 280 миллионов евро, сказал представитель организации.
Общий объем итальянского производства парфюмерии и косметики составил 18 миллиардов, с увеличением на 2,4% по сравнению с 2024 годом, сообщала в марте Cosmetica Italia.
Ранее РИА Новости выяснило, что Россия в январе увеличила закупки парфюмерной продукции из стран Евросоюза до максимальной для этого месяца суммы с 2007 года. В начале года российские компании ввезли парфюмерию из ЕС на 44,3 миллиона евро против 41,9 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, импорт вырос на 5,7% в годовом выражении. По итогам января крупнейшим поставщиком парфюмерии на российский рынок среди стран ЕС стала Италия с 20,9 миллиона евро.
Cosmetica Italiana: Россия входит в десятку импортеров итальянской парфюмерии
