Россия вошла в десятку импортеров итальянской парфюмерии - 10.04.2026, ПРАЙМ
Россия вошла в десятку импортеров итальянской парфюмерии
Россия вошла в десятку импортеров итальянской парфюмерии - 10.04.2026, ПРАЙМ
Россия вошла в десятку импортеров итальянской парфюмерии
Россия входит в десятку импортеров итальянской парфюмерно-косметической продукции несмотря на ожидаемый по итогам 2025 года спад поставок, объем итальянского... | 10.04.2026, ПРАЙМ
РИМ, 10 апр – ПРАЙМ. Россия входит в десятку импортеров итальянской парфюмерно-косметической продукции несмотря на ожидаемый по итогам 2025 года спад поставок, объем итальянского экспорта составил 280 миллионов евро, сообщили РИА Новости в отраслевой ассоциации Cosmetica Italiana. "Россия занимает девятое место по стоимости итальянского экспорта парфюмерно-косметической продукции, хотя в 2025 году ожидается резкое снижение более чем на 10%", - сообщил собеседник агентства. Экспорт итальянской бьюти-сферы в Россию составляет приблизительно 280 миллионов евро, сказал представитель организации. Общий объем итальянского производства парфюмерии и косметики составил 18 миллиардов, с увеличением на 2,4% по сравнению с 2024 годом, сообщала в марте Cosmetica Italia. Ранее РИА Новости выяснило, что Россия в январе увеличила закупки парфюмерной продукции из стран Евросоюза до максимальной для этого месяца суммы с 2007 года. В начале года российские компании ввезли парфюмерию из ЕС на 44,3 миллиона евро против 41,9 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, импорт вырос на 5,7% в годовом выражении. По итогам января крупнейшим поставщиком парфюмерии на российский рынок среди стран ЕС стала Италия с 20,9 миллиона евро.
бизнес, россия, италия, ес
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ИТАЛИЯ, ЕС
04:53 10.04.2026
 
Россия вошла в десятку импортеров итальянской парфюмерии

Cosmetica Italiana: Россия входит в десятку импортеров итальянской парфюмерии

РИМ, 10 апр – ПРАЙМ. Россия входит в десятку импортеров итальянской парфюмерно-косметической продукции несмотря на ожидаемый по итогам 2025 года спад поставок, объем итальянского экспорта составил 280 миллионов евро, сообщили РИА Новости в отраслевой ассоциации Cosmetica Italiana.
"Россия занимает девятое место по стоимости итальянского экспорта парфюмерно-косметической продукции, хотя в 2025 году ожидается резкое снижение более чем на 10%", - сообщил собеседник агентства.
Экспорт итальянской бьюти-сферы в Россию составляет приблизительно 280 миллионов евро, сказал представитель организации.
Общий объем итальянского производства парфюмерии и косметики составил 18 миллиардов, с увеличением на 2,4% по сравнению с 2024 годом, сообщала в марте Cosmetica Italia.
Ранее РИА Новости выяснило, что Россия в январе увеличила закупки парфюмерной продукции из стран Евросоюза до максимальной для этого месяца суммы с 2007 года. В начале года российские компании ввезли парфюмерию из ЕС на 44,3 миллиона евро против 41,9 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, импорт вырос на 5,7% в годовом выражении. По итогам января крупнейшим поставщиком парфюмерии на российский рынок среди стран ЕС стала Италия с 20,9 миллиона евро.
 
