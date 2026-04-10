Россия вошла в десятку импортеров итальянской парфюмерии

https://1prime.ru/20260410/rossija-869045248.html

Россия входит в десятку импортеров итальянской парфюмерно-косметической продукции несмотря на ожидаемый по итогам 2025 года спад поставок, объем итальянского... | 10.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-10T04:53+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869045248.jpg?1775786001

РИМ, 10 апр – ПРАЙМ. Россия входит в десятку импортеров итальянской парфюмерно-косметической продукции несмотря на ожидаемый по итогам 2025 года спад поставок, объем итальянского экспорта составил 280 миллионов евро, сообщили РИА Новости в отраслевой ассоциации Cosmetica Italiana. "Россия занимает девятое место по стоимости итальянского экспорта парфюмерно-косметической продукции, хотя в 2025 году ожидается резкое снижение более чем на 10%", - сообщил собеседник агентства. Экспорт итальянской бьюти-сферы в Россию составляет приблизительно 280 миллионов евро, сказал представитель организации. Общий объем итальянского производства парфюмерии и косметики составил 18 миллиардов, с увеличением на 2,4% по сравнению с 2024 годом, сообщала в марте Cosmetica Italia. Ранее РИА Новости выяснило, что Россия в январе увеличила закупки парфюмерной продукции из стран Евросоюза до максимальной для этого месяца суммы с 2007 года. В начале года российские компании ввезли парфюмерию из ЕС на 44,3 миллиона евро против 41,9 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, импорт вырос на 5,7% в годовом выражении. По итогам января крупнейшим поставщиком парфюмерии на российский рынок среди стран ЕС стала Италия с 20,9 миллиона евро.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, италия, ес