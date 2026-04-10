Россия в феврале сократила импорт сигар из Турции до минимума за пять лет - 10.04.2026, ПРАЙМ
Россия в феврале сократила импорт сигар из Турции до минимума за пять лет
2026-04-10T07:18+0300
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале сократила импорт сигар из Турции до минимальной за пять лет суммы - менее чем до 3 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, российские компании ввезли в феврале турецкие сигары на 2,6 тысячи долларов. Это минимальная сумма с 2022 года, когда Москва начала закупать сигары у Анкары. В целом поставки турецких сигар на российский рынок нерегулярные: в прошлом году они зафиксированы только в ноябре, а в 2024 году эти табачные изделия импортировали дважды - в апреле и декабре. В феврале сигары у Турции покупали только пять стран. Крупнейшим импортером стал Ирак - на него пришлось 76,4% от всех поставок. Доля России составила менее 1%.
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале сократила импорт сигар из Турции до минимальной за пять лет суммы - менее чем до 3 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, российские компании ввезли в феврале турецкие сигары на 2,6 тысячи долларов. Это минимальная сумма с 2022 года, когда Москва начала закупать сигары у Анкары.
В целом поставки турецких сигар на российский рынок нерегулярные: в прошлом году они зафиксированы только в ноябре, а в 2024 году эти табачные изделия импортировали дважды - в апреле и декабре.
В феврале сигары у Турции покупали только пять стран. Крупнейшим импортером стал Ирак - на него пришлось 76,4% от всех поставок. Доля России составила менее 1%.
 
