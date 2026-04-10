Росстандарт принял новый ГОСТ на водные аттракционы - 10.04.2026, ПРАЙМ
Росстандарт принял новый ГОСТ на водные аттракционы
2026-04-10T01:18+0300
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Росстандарт принял новый ГОСТ на водные аттракционы, он вступит в силу с 1 июля текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа. Требования распространяются на водные горки, волновые бассейны и другие различные устройства для развлечений, установленные в аквапарках и на открытом воздухе. ГОСТ на водные аттракционы впервые был принят на межгосударственном уровне. Соответствующий национальный стандарт был введен в России в 2012 году. "ГОСТ позволяет специалистам, работающим с водными аттракционами, получить минимально необходимые знания о безопасности эксплуатации, технического обслуживания и осмотра оборудования с учетом актуальных требований", - прокомментировали агентству в Росстандарте. Так, водные аттракционы должны быть расположены таким образом, чтобы вход, выход и эвакуация пользователей были безопасными. Уточняется также, что зону развлечений для детей необходимо огораживать от глубоководных сооружений, например плавательного бассейна. ГОСТ подробно описывает обязанности обслуживающего персонала. Например, инструктор должен оказать помощь нуждающемуся в течение 10 секунд с момента происшествия или поступления сигнала о помощи. Уточняется, что водную горку должны контролировать два инструктора: один должен находиться в зоне старта горки, другой - в зоне финиша. Проверять техническое состояние водных аттракционов нужно ежедневно - перед допуском на него. Результаты проверки должны быть занесены в журнал, заверены подписью администратора. При этом подчистки не допускаются, а исправления в графах также заверяются подписью администратора. Помимо этого, ГОСТ устанавливает требования к ремонту и модификации оборудования и инструкции действий в чрезвычайных ситуациях. "Новый стандарт не только устраняет нормативные разрывы, но и формирует единый подход к управлению безопасностью, основанный на оценке рисков, квалификации персонала и прозрачных процедурах эксплуатации. Таким образом, он становится не просто регуляторным документом, а инструментом повышения зрелости всей отрасли и развития культуры безопасности в рамках современной системы стандартизации", - заключили в Росстандарте.
