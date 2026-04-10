Рябков осудил введенное США энергетическое эмбарго против Кубы

2026-04-10T10:52+0300

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе визита в Гавану решительно осудил торгово-экономическую блокаду острова со стороны США, а также введенное американцами энергетическое эмбарго, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам консультаций. Рябков во время визита в Гавану в четверг был принят президентом страны Мигелем Диас-Канелем, министром иностранных дел Бруно Родригесом Паррилья. Он также провел встречи с первым заместителем министра иностранных дел Кубы Херадо Пеньяльвером и заместителем министра иностранных дел Карлосом Фернандесом де Коссио. "С российской стороны была выражена солидарность с правительством и народом Кубы, решительно осуждена американская экономическая, торговая и финансовая блокада, а также введённое США в отношении Кубы энергетическое эмбарго. Подчёркнута необходимость исключения Кубы из списка Госдепартамента США так называемых государств-спонсоров терроризма", - говорится в комментарии на сайте ведомства. Как отметили в российском МИД, в ходе контактов был проведён обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам двусторонней, региональной и международной повестки дня. "Стороны констатировали идентичность подходов по подавляющему большинству ключевых вопросов современности. Озвучена неизменная позиция обеих стран в отношении неприемлемости односторонних принудительных мер, вмешательства во внутренние дела суверенных государств, применения силы в целях смещения "неугодных" правительств", - подчеркнули в ведомстве.

