Российский рынок акций умеренно растет днем пятницы - 10.04.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно растет днем пятницы
Российский рынок акций демонстрирует днем пятницы умеренный рост - в основном за счёт внешних факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T14:56+0300
экономика
рынок
торги
индексы
исламабад
иран
сша
владимир путин
владимир чернов
мосбиржа
исламабад
иран
сша
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Исламабад, ИРАН, США, Владимир Путин, Владимир Чернов, Мосбиржа, Совкомфлот, Финам
Российский рынок акций умеренно растет днем пятницы

Российский рынок акций умеренно растет в основном за счет внешних факторов

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем пятницы умеренный рост - в основном за счёт внешних факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.28 мск увеличивается на 0,37% относительно предыдущего закрытия, до 2 743,46 пункта.
"В пятницу, 10 апреля, российский рынок акций к середине дня показывает неуверенную динамику на фоне начинающихся в Исламабаде переговоров между Ираном и США и объявленного президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия с Украиной. Позитивные настроения сдерживаются слабой макростатистикой", - комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам".
Инвесторы на рынке акций, возможно, обратили внимание на относительно высокие цены на нефть, а также на динамику индекса RGBI, который повышается примерно на треть процента, считает Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
Июньский фьючерс нефти марки Brent дорожает на 0,07%, до 96 долларов за баррель.
В лидерах роста стоимости - привилегированные акции "Ленэнерго" (+1,2%), "АФК Система" (+1,08%), ВТБ (+0,7%), ВК (+0,67%) и "Сегежи" (+0,64%).
В лидерах снижения котировок - акции "Самолета" (−2,07%), ДВМП (−1,95%), "Акрона" (−1,92%), "Мосэнерго" (−1,86%), "Московского кредитного банка" (−1,47%), а также "Совкомфлота" (-1,09%) и "Позитива" (-1,05%)
В "Совкомфлоте" рынок, вероятно, частично фиксирует прибыль после недавнего скачка котировок так как "при сохранении переговорного трека часть премии за экстремальные логистические риски" может со временем сократиться. Что же касается "Позитива", то это больше похоже на коррекцию после роста вслед за публикацией финансовой отчетности за год, отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
К завершению дневной сессии можно ожидать индекса Мосбиржи на умеренно положительной территории с изменениями в интервале до 1%, прогнозирует Калачев.
Впрочем, с технической точки зрения нельзя исключать возобновления коррекции на рынке акций в направлении 2680 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Дудников.
ЭкономикаРынокТоргиИндексыИсламабадИРАНСШАВладимир ПутинВладимир ЧерновМосбиржаСовкомфлотФинам
 
 
