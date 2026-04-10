В Сбере рассказали об ускорении инфляции из-за ситуации на Ближнем Востоке - 10.04.2026, ПРАЙМ
В Сбере рассказали об ускорении инфляции из-за ситуации на Ближнем Востоке
11:56 10.04.2026
 
В Сбере рассказали об ускорении инфляции из-за ситуации на Ближнем Востоке

Матовников: конфликты на Ближнем Востоке ведут к ускорению инфляции

НОВОСИБИРСК, 10 апр – ПРАЙМ. Нестабильность и конфликты на Ближнем Востоке приводят к глобальному ускорению инфляции, считает директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.
"Что она (ситуация на Ближнем Востоке - ред.) означает с точки зрения инфляции? Во-первых, она означает, что у наших производителей импорта выросли издержки и, соответственно, эту инфляцию мы себе импортируем… Это означает глобальный рост инфляции", - сказал он на конференции Domclick Digital Day в Новосибирске.
По словам Матовникова, ускорение инфляции коснется и России.
"Перебои в логистике в связи с ситуацией на Ближнем Востоке потребуют перестройки и, вероятно, увеличат себестоимость логистических решений… В результате все это транслируется в инфляцию. По этой причине Сбербанк, в частности, пересмотрел прогноз и по инфляции, и по ключевой ставке на конец года", - сказал он.
Эксперт напомнил, что Сбербанк изменил прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на конец текущего года – с 12% на 13%. "Еще в конце 2025 года мы ожидали, что на конец 2026 года ставка будет 12%. Сейчас наш прогноз - 13%, то есть рост на один процентный пункт, примерно на столько же, на сколько изменился прогноз по инфляции", - добавил Матовников.
